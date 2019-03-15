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В крови Донбасса виновата Россия!, - Жириновский
Скандально известный российский политик Владимир Жириновский заявил, что Кремль виноват в крови Донбасса и необходимости аннексии "Л/ДНР" по примеру Крыма. Депутат Госдумы Владимир Жириновский сделал громкое заявление на митинге, посвященном пятой годовщине аннексии Крыма Россией, передает "Диалог.UA".
"В крови Донбасс, в этом виновата Москва. Луганск надо было так же защитить, как Крым. Сегодня уже не получатся "вежливые человечки"", - отметил одиозный политик. По его словам, армия РФ в полной готовности - "нужен только приказ Верховного главнокомандующего". Также депутат подчеркнул, что важную роль сыграют результаты выборов президента Украины 31 марта. "Вам спасибо, крымчане, 25 лет в оккупации вы выдержали… Чтобы никогда этого не повторилось, вот наша задача, чтобы Крым никогда никто не блокировал, чтобы можно было спокойно ехать до Львова из Симферополя. Этот час придет, у нас снова будет единое пространство и единые вооруженные силы", – добавил Жириновский.
Теги: Россия, Донбасс, кровь, вина, Жириновский
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