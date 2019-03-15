В сторону Донбасса направляются грузовики ООН: что происходит

15.03.2019 14:59

Стало известно о том, что в сторону Донбасса выехали грузовые автомобили ООН с масштабным грузом.

Информацию предоставляет пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, передает "Диалог.UA".

Как сообщается, представители детского фонда Организации Объединенных наций ЮНИСЕФ организовали транспортировку гуманитарной помощи в Донецкую область. Так, сегодня, 15 марта, инспекторы зафиксировали более 100 тонн гуманитарного груза. Отмечается, что через КПВВ "Новотроицкое" на выезд во временно оккупированную территорию Украины направилось восемь грузовых транспортных средств. В качестве гуманитарной помощи служат мебель для жителей Донецкой области, материалы для строительства, включая ряд медицинских средств.