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В сторону Донбасса направляются грузовики ООН: что происходит
15.03.2019 14:59
Стало известно о том, что в сторону Донбасса выехали грузовые автомобили ООН с масштабным грузом.
Информацию предоставляет пресс-центр Государственной пограничной службы Украины, передает "Диалог.UA".
Как сообщается, представители детского фонда Организации Объединенных наций ЮНИСЕФ организовали транспортировку гуманитарной помощи в Донецкую область. Так, сегодня, 15 марта, инспекторы зафиксировали более 100 тонн гуманитарного груза. Отмечается, что через КПВВ "Новотроицкое" на выезд во временно оккупированную территорию Украины направилось восемь грузовых транспортных средств. В качестве гуманитарной помощи служат мебель для жителей Донецкой области, материалы для строительства, включая ряд медицинских средств.
Теги: Донбасс, мебель, грузовик, ООН, медикаменты, гуманитарная помощь, груз, Новотроицкое, строительные материалы, КПВВ, ГПСУ
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