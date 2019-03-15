Вооруженные боевики «ДНР» проводят в Новоазовске «спецмероприятия»

15.03.2019 10:33

Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированном Новоазовске проводят «спецмероприятия», в связи с которыми не пропускают в Новоазовск наблюдателей СММ ОБСЕ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 12 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,

«На блокпосте возле н. п. Новоазовск (неподконтрольный правительству, 40 км к востоку от Мариуполя) вооруженный член вооруженных формирований отказал патрулю Миссии в проезде к пункту пропуска на границе около Новоазовска, сославшись на «проведение комплекса спецмероприятий» в этом районе. Наблюдателям разрешили проехать в н. п. Безыменное (неподконтрольный правительству, 30 км к востоку от Мариуполя)».