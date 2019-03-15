Выяснилось, что «спонсор» предстоящего «митинга» в Донецке российские СМИ

15.03.2019 15:22

Оккупационные «власти ДНР» и российские оккупанты сгоняют бюджетников из временно оккупированных населенных пунктов на «митинг» который пройдет во временно оккупированном Донецке. Главными «спонсорами» «митинга» выступают российские СМИ.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Оккупационные «власти ДНР» и российские оккупанты по указанию «кураторов» планируют проведение во временно оккупированном Донецке 31 марта 2019 года. Сначала называлась одна тематика «митинга», теперь – «против выборов Президента Украины». Как оказалось, «главными спонсорами» «митинга» являются «первый рос канал и россия24». Как всегда основной «массовкой» на митинге должны стать бюджетники. По «исполкомам» временно оккупированных населенных пунктов разослана жесткая разнарядка о предоставлении списков работников бюджетных учреждений, которых отправят на «митинг». Явно запланировано большое число «участников митинга», так как только из временно оккупированной Горловки требуют отправить 50-55 автобусов.

В лучшем случае людей, даже среди сторонников «ДНР», которые уже высказывают недовольство происходящим и отказываются ехать на «митинг», ожидает испорченный выходной и очередная порция вливания в уши российской пропаганды.

Вот что рассказывают жители временно оккупированных территорий:

«Короче, к 31-му числу мастера показухи дырлэндии подготавливаются капитально — исполкомы с утра обзвонивают всех руководителей предприятий, настойчиво просят, чтоб предоставили списки работников на митинг. Транспорт предоставляется. Главный спонсор — первый рос канал и россия24»,

«Делаем выводы о присутствии Раша ТВ»,

«Готовимся к обстрелам и «кровавой хунте»? Усе як завжди?!»,

«Також «адміністрація міста» отримала «рознарядку» на 31 березня — у Донецьк на «мітінг» треба від Горлівки привезти бюджетників у кількості 50-55 автобусів… ось такі цікаві справи...».