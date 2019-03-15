Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Жириновский удивил жителей аннексированного Крыма неожиданным заявлением

15.03.2019 17:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Жириновский удивил жителей аннексированного Крыма неожиданным заявлением

Скандально известный российский политик Владимир Жириновский заявил, что Кремль виноват в крови Донбасса и необходимости аннексии "Л/ДНР" по примеру Крыма.

Депутат Госдумы Владимир Жириновский сделал громкое заявление на митинге, посвященном пятой годовщине аннексии Крыма Россией, передает "Диалог.UA".

"В крови Донбасс, в этом виновата Москва. Луганск надо было так же защитить, как Крым. Сегодня уже не получатся "вежливые человечки"", - отметил одиозный политик. По его словам, армия РФ в полной готовности - "нужен только приказ Верховного главнокомандующего". Также депутат подчеркнул, что важную роль сыграют результаты выборов президента Украины 31 марта. "Вам спасибо, крымчане, 25 лет в оккупации вы выдержали… Чтобы никогда этого не повторилось, вот наша задача, чтобы Крым никогда никто не блокировал, чтобы можно было спокойно ехать до Львова из Симферополя. Этот час придет, у нас снова будет единое пространство и единые вооруженные силы", – добавил Жириновский.



Теги: Россия, Донбасс, Крым, митинг, армия, выборы президента, ДНР, ЛНР, Жириновский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх