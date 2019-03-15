- КПВВ «Новотроицкое» не будет проводить пропуск граждан 17 марта17:59
- Жириновский удивил жителей аннексированного Крыма неожиданным заявлением17:38
- На двух пунктах пропуска на Донбассе скончались люди17:22
- Пушилин вместе с «главой» Крыма и депутатами Госдумы РФ провели митинг в Севастополе16:40
- Голосуя за Тимошенко, вы приведете РФ к победе на Донбассе: "Реальной альтернативы Порошенко нет", - Нусс украинцам15:58
- В ОРДО обсуждают скорые переговоры Украины с РФ по Донбассу и Крыму15:42
- Выяснилось, что «спонсор» предстоящего «митинга» в Донецке российские СМИ15:22
- В сторону Донбасса направляются грузовики ООН: что происходит14:59
- Рева рассказал, кто виновен в невыплате пенсий жителям ОРДЛО14:37
- В крови Донбасса виновата Россия!, - Жириновский14:21
Жириновский удивил жителей аннексированного Крыма неожиданным заявлением
Скандально известный российский политик Владимир Жириновский заявил, что Кремль виноват в крови Донбасса и необходимости аннексии "Л/ДНР" по примеру Крыма.
Депутат Госдумы Владимир Жириновский сделал громкое заявление на митинге, посвященном пятой годовщине аннексии Крыма Россией, передает "Диалог.UA".
"В крови Донбасс, в этом виновата Москва. Луганск надо было так же защитить, как Крым. Сегодня уже не получатся "вежливые человечки"", - отметил одиозный политик. По его словам, армия РФ в полной готовности - "нужен только приказ Верховного главнокомандующего". Также депутат подчеркнул, что важную роль сыграют результаты выборов президента Украины 31 марта. "Вам спасибо, крымчане, 25 лет в оккупации вы выдержали… Чтобы никогда этого не повторилось, вот наша задача, чтобы Крым никогда никто не блокировал, чтобы можно было спокойно ехать до Львова из Симферополя. Этот час придет, у нас снова будет единое пространство и единые вооруженные силы", – добавил Жириновский.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, митинг, армия, выборы президента, ДНР, ЛНР, Жириновский
- Пушилин вместе с «главой» Крыма и депутатами Госдумы РФ провели митинг в Севастополе
- Кремль направил "ЛДНР" жёсткий приказ
- Люди Януковича "внедряются" на Донбасс: соратники беглого экс-президента занимают "ключевые" посты в "ДНР". ВИДЕО
- "Надо воевать и победить армию России на Донбассе", - Наев о готовности ВСУ идти в наступление
- Разведчик рассказал, чего ждать от Путина после "выборов" у боевиков ДНР-ЛНР
- Кремль начал очередную фазу агрессии против Украины: стоит ожидать военного обострения - политолог
- КПВВ «Новотроицкое» не будет проводить пропуск граждан 17 марта17:59
- Жириновский удивил жителей аннексированного Крыма неожиданным заявлением17:38
- На двух пунктах пропуска на Донбассе скончались люди17:22
- Фото из Луганска: ради чего луганчане предали Украину17:01
- Пушилин вместе с «главой» Крыма и депутатами Госдумы РФ провели митинг в Севастополе16:40
- Ликвидирован боевик «ЛНР» с позывным «Болик»16:22
- Голосуя за Тимошенко, вы приведете РФ к победе на Донбассе: "Реальной альтернативы Порошенко нет", - Нусс украинцам15:58
- В ОРДО обсуждают скорые переговоры Украины с РФ по Донбассу и Крыму15:42
- Выяснилось, что «спонсор» предстоящего «митинга» в Донецке российские СМИ15:22
- В сторону Донбасса направляются грузовики ООН: что происходит14:59
- КПВВ «Новотроицкое» не будет проводить пропуск граждан 17 марта17:59
- Жириновский удивил жителей аннексированного Крыма неожиданным заявлением17:38
- На двух пунктах пропуска на Донбассе скончались люди17:22
- Фото из Луганска: ради чего луганчане предали Украину17:01
- Пушилин вместе с «главой» Крыма и депутатами Госдумы РФ провели митинг в Севастополе16:40
- Ликвидирован боевик «ЛНР» с позывным «Болик»16:22
- Голосуя за Тимошенко, вы приведете РФ к победе на Донбассе: "Реальной альтернативы Порошенко нет", - Нусс украинцам15:58
- В ОРДО обсуждают скорые переговоры Украины с РФ по Донбассу и Крыму15:42
- Выяснилось, что «спонсор» предстоящего «митинга» в Донецке российские СМИ15:22
- Бойко догнал тройку лидеров президентской гонки15:10
- Как избавиться от запаха пота народными средствами22:23
- Медики выяснили, как клубника влияет на здоровье17:49
- Супрун рассказала, кому 100% стоит воздержаться от вакцинации17:15
- Врачи объяснили, чем грозит для женщин работа в ночную смену15:45
- Самые бесполезные косметические средства10:17
- Как определить тотемное животное по дате вашего рождения10:00
- Медики рассказали, как бороться с весенним авитаминозом22:20
- "Пограничники": поразительные особенности рожденных на стыке двух знаков Зодиака21:45
- Названы витамины, которые опасно принимать одновременно16:00
- Медики рассказали, как справиться с аллергией на пыль12:32
- Продвижение ВСУ вглубь Донбасса под Желобком: передовые подразделения сил ООС в шаге от разгрома "ДНР"
- Масштабное вторжение российской армии на Донбасс: Гиркин рассказал о закрытой информации
- Главарь «ДНР» придумывает новые «праздники». Люди возмущены
- «Принес секретные документы»: в «ЛНР» заявляют о переходе на сторону боевиков бойца ВСУ
- Ветеран АТО ответил на слухи о «выжившем» «Мотороле»
- Моторола жив: появились доказательства инсценировки смерти боевика "ДНР"
- «Больше Горловки только Киев»: горловчанин снял свою поездку по городу. ВИДЕО
- Житель Донецка: "Светлого будущего у недоразумения "ДНР" нет, и не будет - "республика" готовится к "началу конца"
- Пасечник несбыточными мечтами повеселил соцсети - главаря "ЛНР" нещадно высмеивают
- "Даже не пытаются скрыть присутствие войск РФ", - в Луганск прибыла новая гвардия "боевых якутов" Путина