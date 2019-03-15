Жители Донецка: в больнице им. Калинина невозможно лечиться без денег

15.03.2019 11:29

Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка жалуются на платные услуги в местных больницах.

Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает donpress.com.

В частности, горожане возмущены ситуацией в больнице им. Калинина, где сам прием у врача платный — без оплаты квитанции к специалисту не попасть.

«Подскажите, пожалуйста, что вообще происходит в больнице Калинина??? Невозможно лечиться без денег, к каждому специалисту требуют подписывать бумагу, оплата 100 р в какой то благотворительный фонд… Что это за бардак, отношение врачей хамское ((((и пожаловаться не знаю куда», — возмущена дончанка.

По ее словам, 100 руб. стоит даже первичная консультация.

«Чтобы пройти консультацию врача, нужно подписать бумагу и отдать 100 р, это один специалист. Главрач сказала, что у них такие требования давно. Я лично считаю что это вымагательство. Если у человека нет денег, ему не окажут помощь», — пишет комментатор.

При этом пользователи отмечают, что жалобы на эту систему не помогут.

«С Калинина жалобы не прокатят, там всегда лютая коррупция была — как никак областная больничка и областное начальство в доле», — считают участники обсуждений.

В то же время другие пользователи подчеркивают, что лечиться в больнице им. Калинина можно и бесплатно, если получить туда направление от врача по месту жительства.

«В этом случае платить не пришлось бы. Это не сегодня придумали. В мирное время я платила 100 гривен в регистратуру, если нет направления», — отметила дончанка.