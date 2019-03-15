- Ликвидирована БМП-1 оккупантов РФ на Донбассе: бойцы ООС пресекли нападения врага на линии фронта11:52
- Жители Донецка: в больнице им. Калинина невозможно лечиться без денег11:29
- Члены НВФ в Донецке жалуются на низкую зарплату10:53
- Вооруженные боевики «ДНР» проводят в Новоазовске «спецмероприятия»10:33
- Члены НВФ применили запрещенное оружие и получили мощный ответ ВСУ09:53
- Мрачные кадры с Донбасса: так будет с каждым населенным пунктом, который захочет призвать "ру***ий мир"09:32
- Ситуация в пунктах пропуска утром 15.03.201909:30
- Флаг Украины в Донецке снимали с участием саперов08:10
- На Донбассе боевики ударили из запрещенного вооружения и нарвались на "ответку" от ВСУ07:51
- Житель Донецка: "Светлого будущего у недоразумения "ДНР" нет, и не будет - "республика" готовится к "началу конца"07:28
Жители Донецка: в больнице им. Калинина невозможно лечиться без денег
Жители временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка жалуются на платные услуги в местных больницах.
Об этом дончане пишут в социальных сетях, передает donpress.com.
В частности, горожане возмущены ситуацией в больнице им. Калинина, где сам прием у врача платный — без оплаты квитанции к специалисту не попасть.
«Подскажите, пожалуйста, что вообще происходит в больнице Калинина??? Невозможно лечиться без денег, к каждому специалисту требуют подписывать бумагу, оплата 100 р в какой то благотворительный фонд… Что это за бардак, отношение врачей хамское ((((и пожаловаться не знаю куда», — возмущена дончанка.
По ее словам, 100 руб. стоит даже первичная консультация.
«Чтобы пройти консультацию врача, нужно подписать бумагу и отдать 100 р, это один специалист. Главрач сказала, что у них такие требования давно. Я лично считаю что это вымагательство. Если у человека нет денег, ему не окажут помощь», — пишет комментатор.
При этом пользователи отмечают, что жалобы на эту систему не помогут.
«С Калинина жалобы не прокатят, там всегда лютая коррупция была — как никак областная больничка и областное начальство в доле», — считают участники обсуждений.
В то же время другие пользователи подчеркивают, что лечиться в больнице им. Калинина можно и бесплатно, если получить туда направление от врача по месту жительства.
«В этом случае платить не пришлось бы. Это не сегодня придумали. В мирное время я платила 100 гривен в регистратуру, если нет направления», — отметила дончанка.
Теги: Донецк, Донбасс, люди, плата, услуги, больница, соцсети, жалобы
- В больницах Донецка жалуются на задержку зарплаты
- В больницу в Донецке привезли большое количество боевиков «ДНР»
- Жители оккупированного Донецка сообщают о мощном взрыве в районе мединститута
- Донецк восхитила необычная радуга
- Указ Захарченко на 11 мая возмутил жителей Донецка: стало известно, что главарь задумал осуществить в "день основания" "ДНР"
- В ОБСЕ рассказали о жертвах субботнего обстрела в Докучаевске и Донецке
- Ликвидирована БМП-1 оккупантов РФ на Донбассе: бойцы ООС пресекли нападения врага на линии фронта11:52
- Жители Донецка: в больнице им. Калинина невозможно лечиться без денег11:29
- Члены НВФ в Донецке жалуются на низкую зарплату10:53
- Вооруженные боевики «ДНР» проводят в Новоазовске «спецмероприятия»10:33
- Члены НВФ применили запрещенное оружие и получили мощный ответ ВСУ09:53
- Мрачные кадры с Донбасса: так будет с каждым населенным пунктом, который захочет призвать "ру***ий мир"09:32
- Ситуация в пунктах пропуска утром 15.03.201909:30
- Главари «ЛНР» приняли «постановление» об узаконивании рабства09:11
- Россия срочно усиливает военные части: на Донбасс зашла крупная партия техники РФ, к госгранице стянуты десятки танков08:52
- Ликвидирован боевик «ЛНР» с позывным «Хулиган»08:32
- Ликвидирована БМП-1 оккупантов РФ на Донбассе: бойцы ООС пресекли нападения врага на линии фронта11:52
- Жители Донецка: в больнице им. Калинина невозможно лечиться без денег11:29
- Гороскоп на 15 марта: власть у Стрельцов и доверчивость у Весов11:10
- Члены НВФ в Донецке жалуются на низкую зарплату10:53
- Tesla презентовала новый кроссовер Model Y (ВИДЕО)10:43
- Вооруженные боевики «ДНР» проводят в Новоазовске «спецмероприятия»10:33
- Нибиру устроит конец света, Пасхи не будет: раскрыт план уничтожения Земли Планетой Х и ее пришельцами10:12
- Члены НВФ применили запрещенное оружие и получили мощный ответ ВСУ09:53
- Мрачные кадры с Донбасса: так будет с каждым населенным пунктом, который захочет призвать "ру***ий мир"09:32
- Ситуация в пунктах пропуска утром 15.03.201909:30
- Как избавиться от запаха пота народными средствами22:23
- Медики выяснили, как клубника влияет на здоровье17:49
- Супрун рассказала, кому 100% стоит воздержаться от вакцинации17:15
- Врачи объяснили, чем грозит для женщин работа в ночную смену15:45
- Самые бесполезные косметические средства10:17
- Как определить тотемное животное по дате вашего рождения10:00
- Медики рассказали, как бороться с весенним авитаминозом22:20
- "Пограничники": поразительные особенности рожденных на стыке двух знаков Зодиака21:45
- Названы витамины, которые опасно принимать одновременно16:00
- Медики рассказали, как справиться с аллергией на пыль12:32
- Продвижение ВСУ вглубь Донбасса под Желобком: передовые подразделения сил ООС в шаге от разгрома "ДНР"
- Масштабное вторжение российской армии на Донбасс: Гиркин рассказал о закрытой информации
- Главарь «ДНР» придумывает новые «праздники». Люди возмущены
- «Принес секретные документы»: в «ЛНР» заявляют о переходе на сторону боевиков бойца ВСУ
- Ветеран АТО ответил на слухи о «выжившем» «Мотороле»
- Моторола жив: появились доказательства инсценировки смерти боевика "ДНР"
- «Больше Горловки только Киев»: горловчанин снял свою поездку по городу. ВИДЕО
- Пасечник несбыточными мечтами повеселил соцсети - главаря "ЛНР" нещадно высмеивают
- "Даже не пытаются скрыть присутствие войск РФ", - в Луганск прибыла новая гвардия "боевых якутов" Путина
- Житель Донецка: "Светлого будущего у недоразумения "ДНР" нет, и не будет - "республика" готовится к "началу конца"