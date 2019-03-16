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Оккупанты открыто "глумятся" над Донбассом - соцсети возмущены планами РФ на Макеевку
В оккупированном гибридной армией РФ городе Макеевке вскоре появится сквер, посвященный аннексии Крыма. Соцсети не могут прийти в себя.
Внимание на показательную новость из оккупированного Донбасса обратил в Twitter известный украинский журналист Денис Казанский, передает "Диалог.UA".
Ставленники Кремля на днях анонсировали появление в Макеевке сквера "Русская весна", посвященного 5-летию аннексии украинского Крыма. Казанского новость шокировала. Он уверен, что это издевательство РФ над Донбассом, который она "обескровила", ограбила, а теперь выбросила как ненужный мусор и присоединять к себя явно не собирается. "Это не шутка. В убитом в хлам, разоренном войной Донбассе, который Россия кинула, откроют сквер в честь "воссоединения Крыма с Россией". Открыто глумится уже вся эта шобла", - отметил журналист. Подписчики с ним согласились. "Это памятник мечте", - отметил один из комментаторов.
Теги: Россия, Донбасс, Крым, Макеевка, сквер, аннексия, соцсети
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