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Оккупанты РФ несут потери и считают "200-х": ВСУ пресекли точными ударами провокационный огонь врага
Пресс-центр Операции Объединенных сил сообщил о новых провокационных нападениях сепаратистов "Л/ДНР" на линии фронта на Донбассе.
За минувшие сутки, 15 марта, незаконные вооруженные бандформирования "Л/ДНР" 6 раз нарушили режим прекращения огня на оккупированном Донбассе, передает "Диалог.UA".
Зафиксировано, что противник трижды применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. В частности, военные ВС Украины констатировали, что боевики вели огонь в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" и ответственности оперативно-тактической группировки "Север". К счастью, потерь среди украинских военных нет. По данным разведки, двое оккупантов были уничтожены. "С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано", - отметили в пресс-центре ООС.
Теги: Донбасс, разведка, ДНР, ЛНР, потери, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, оккупанты, ООС
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