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Подразделения НВФ применили запрещенное оружие и понесли потери
В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки подразделения НВФ шесть раз нарушили режим прекращения огня, однако, ни один украинский военный не пострадал.
Об этом сообщает штаб ООС.
По данным штаба, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» позиции украинских войск обстреляли дважды: из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов — в районе населенного пункта Новоселовка Вторая; из минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов — возле села Широкино.
При этом в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник четыре раза обстрелял позиции ВСУ: дважды из минометов калибра 120 мм и в дальнейшем из гранатометов различных систем — в районе села Крымское; из противотанкового ракетного комплекса — возле населенного пункта Новозвановка и из стрелкового оружия — вблизи поселка городского типа Станица Луганская.
По данным украинской разведки за сутки два члена НВФ были уничтожены.
С начала текущих суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.
Теги: Донбасс, разведка, потери, ВСУ, обстрелы, НВФ, ООС
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