Полномасштабная война РФ и Украины: Наев спрогнозировал исход битвы

16.03.2019 21:15

В последнее время множество экспертов задаются вопросами, будет ли полномасштабное наступление со стороны Российской Федерации на Украину, или нет и, если таки будет, то каков будет эпилог этого всего.



Как информирует replyua.net, на один из таких вопросов постарался ответить в интервью «Фактам» командующий Объединенными силами Украины Сергей Наев. По его словам, армия украинского государства за последние годы стала реально в несколько раз сильнее.



По его словам, если полномасштабное вторжение агрессора России таки будет, то по своей численности и вооруженности, конечно же, Москва будет иметь огромное преимущество, но сам исход битвы будет зависеть от консолидации народа украинского государства, последовательности наших союзников и международных партнеров. В это же время он отметил: «Акцентирую внимание на том, что бойцы ОС уже не один раз демонстрировали способность не только удары первого и второго АК отражать, которые сформированы военным руководством РФ, но и адекватно отвечать. Мы очень надежно контролируем линию соприкосновения на Востоке Украины». Напомним, ранее мы уже сообщали, что боевики Донбасса активно обстреляли украинских защитников.