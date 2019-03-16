- Полномасштабная война РФ и Украины: Наев спрогнозировал исход битвы21:15
- Подразделения НВФ нанесли смертельный удар по позициям ВСУ21:00
- «Красная жара»: боевики применили тактику «выжженной земли» на Донбассе18:42
- Бородай объяснил, почему поставил руководить «ДНР» Захарченко16:28
- В «ДНР» отбирают машины у переселенцев15:15
- Бородай объяснил, почему поставил во руководить «ДНР» Захарченко, а не Ходаковского14:51
- Как работают украинские снайперы на Донбассе. ВИДЕО14:33
- С территории Донецкой области через Успенку вывозятся неизвестные грузы13:32
- «Весна борется с зимой»: дончане показали новые фото города12:49
- Боевики "выжигали" позиции ВСУ атаками из ПТРК, 120-мм минометов и гранатометов12:33
Полномасштабная война РФ и Украины: Наев спрогнозировал исход битвы
В последнее время множество экспертов задаются вопросами, будет ли полномасштабное наступление со стороны Российской Федерации на Украину, или нет и, если таки будет, то каков будет эпилог этого всего.
Как информирует replyua.net, на один из таких вопросов постарался ответить в интервью «Фактам» командующий Объединенными силами Украины Сергей Наев. По его словам, армия украинского государства за последние годы стала реально в несколько раз сильнее.
По его словам, если полномасштабное вторжение агрессора России таки будет, то по своей численности и вооруженности, конечно же, Москва будет иметь огромное преимущество, но сам исход битвы будет зависеть от консолидации народа украинского государства, последовательности наших союзников и международных партнеров. В это же время он отметил: «Акцентирую внимание на том, что бойцы ОС уже не один раз демонстрировали способность не только удары первого и второго АК отражать, которые сформированы военным руководством РФ, но и адекватно отвечать. Мы очень надежно контролируем линию соприкосновения на Востоке Украины». Напомним, ранее мы уже сообщали, что боевики Донбасса активно обстреляли украинских защитников.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, война
- Полномасштабная война РФ и Украины: Наев спрогнозировал исход битвы21:15
- Подразделения НВФ нанесли смертельный удар по позициям ВСУ21:00
- «Красная жара»: боевики применили тактику «выжженной земли» на Донбассе18:42
- Бородай объяснил, почему поставил руководить «ДНР» Захарченко16:28
- Если бы мы могли вернуться в то время! Луганчане об украинском сопротивлении 2014-го 15:55
- В Сети бурно отреагировали на ликвидацию двух оккупантов РФ на Донбассе: "Хороший боевик - мертвый боевик"15:29
- В «ДНР» отбирают машины у переселенцев15:15
- Бородай объяснил, почему поставил во руководить «ДНР» Захарченко, а не Ходаковского14:51
- Как работают украинские снайперы на Донбассе. ВИДЕО14:33
- С территории Донецкой области через Успенку вывозятся неизвестные грузы13:32
- Полномасштабная война РФ и Украины: Наев спрогнозировал исход битвы21:15
- Подразделения НВФ нанесли смертельный удар по позициям ВСУ21:00
- Названы продукты, которые могут исчезнуть в следующем столетии20:45
- "Свинопад" в Полтаве и Киеве: есть задержанные и пострадавшие20:30
- Со знаменитым актером Кокшеновым случилась беда: знаменитость был в шаге от смерти, его еле откачали20:10
- Тимошенко доказала в суде незаконность тарифов. Нафтогаз принял меры19:49
- На Одесчине в жилом доме взорвалась граната: есть жертвы19:35
- Путина уже ничего не спасет: у Запада есть сильное средство поставить Россию на место19:20
- Дата Третьей мировой: расшифровано еще одно библейское послание19:00
- «Красная жара»: боевики применили тактику «выжженной земли» на Донбассе18:42
- Названы продукты, которые могут исчезнуть в следующем столетии20:45
- Названы привычки, которые могут испортить зрение17:14
- Названы самые полезные сухофрукты16:47
- Если бы мы могли вернуться в то время! Луганчане об украинском сопротивлении 2014-го 15:55
- Бондаренко: «Уровень недовольства Порошенко таков, что ему сложно выиграть выборы у любого кандидата»13:50
- "Ру**кий солдат, иди домой, только домой: в Крыму, в Луганске и Донецке тебе уже не рады – цветов не будет", - блогер09:45
- Нас ждет катастрофа. Азовское море скоро навеки исчезнет08:19
- Знака зодиака, среди которых чаще всего попадаются плохие мужья07:43
- Мінометний скандал: Хто відповість за бракований "Молот"21:42
- Каких женщин предпочитают мужчины различных знаков Зодиака20:44
- Продвижение ВСУ вглубь Донбасса под Желобком: передовые подразделения сил ООС в шаге от разгрома "ДНР"
- Масштабное вторжение российской армии на Донбасс: Гиркин рассказал о закрытой информации
- «Принес секретные документы»: в «ЛНР» заявляют о переходе на сторону боевиков бойца ВСУ
- Ветеран АТО ответил на слухи о «выжившем» «Мотороле»
- Дончане опубликовали трогательное фото с умирающей «Донбасс Арены»
- Астролог назвал точную дату падения режима Путина и окончания войны на Донбассе
- Житель Донецка: "Светлого будущего у недоразумения "ДНР" нет, и не будет - "республика" готовится к "началу конца"
- Бородай объяснил, почему поставил во руководить «ДНР» Захарченко, а не Ходаковского
- «Воевала за Новороссию»: офицер ВСУ сообщил о гибели известной участницы НВФ
- Громкий инсайд из Донецка с совещания Пушилина: Россия все уже придумала, нас ждут "увлекательные" три недели