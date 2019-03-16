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Ситуация на линии разграничения сегодня, 16 марта: У КПВВ «Майорское» - большая очередь
16.03.2019 08:32
Сегодня, 16 марта, у контрольных пунктов въезда-выезда, что на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 255 авто.
В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме, сообщает Госпогранслужба Украины.
Сегодня утром у них на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
«Майорское» - 20/70;
«Марьинка» - 10/70;
«Новотроицкое» - 0/40;
«Гнутово» - 20/25.
Теги: Донбасс, машины, очередь, линия разграничения, КПВВ
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