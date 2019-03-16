- В «ДНР» отбирают машины у переселенцев15:15
- Бородай объяснил, почему поставил во руководить «ДНР» Захарченко, а не Ходаковского14:51
- Как работают украинские снайперы на Донбассе. ВИДЕО14:33
- С территории Донецкой области через Успенку вывозятся неизвестные грузы13:32
- «Весна борется с зимой»: дончане показали новые фото города12:49
- Боевики "выжигали" позиции ВСУ атаками из ПТРК, 120-мм минометов и гранатометов12:33
- Боевики «ДНР» обустраивают объекты для танков и траншеи12:11
- В соцсети показали, как члены НВФ маскируют военную технику11:52
- Оккупанты РФ несут потери и считают "200-х": ВСУ пресекли точными ударами провокационный огонь врага11:29
- Подразделения НВФ применили запрещенное оружие и понесли потери11:10
В «ДНР» отбирают машины у переселенцев
Переселенцы из временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка, приехавшие проведать родных, сталкиваются с новой проблемой. О ней они рассказывают в социальных сетях, пишут Донецкие новости.
«Может, кто подскажет: если прописка донецкая, а работаю и живу на территории Украины, есть справка переселенца, нужно приехать в Донецк на пару дней. Входят они в положение, что мне не нужна их регистрация или привет эвакуатор», – задает вопрос Алексей.
Ему отвечает Бучковский: «У меня забрали машину по факту отсутствия регистрации, на второй день после заезда в днр, ЛЮБЫЕ доводы им были по барабану. Сказали: "если вы считаете наши действия незаконными – обращайтесь в суд". Или платите штраф и стоянку».
Пост вызвал активное обсуждение.
Алексей: «Все равно привет эвакуатор, если прописка донецкая»;
Aleksey: «Просил знакомых сходить в местное управление полиции и узнать, четкого ответа не дали, но предположили, что если человек зарегистрирован на территории Украины как переселенец, проблем быть не должно. Интересно мнение тех, кто сталкивался с подобным»;
Натали: «При въезде проходите все варианты регистрации. При въезде в ДНР дается 10 дней на перерегистрацию транспортного средства. Даже патруль может проверить дату вашего въезда. На 10-ый день уже будут проблемы. Лучше выехать уже на 5-6 день. Вечером не ездить машиной»;
Юрий: «Вопрос в другом: а есть ли у них там реально техсредства с доступом к базе ГАИ? Вот что-то сомнения у меня на эту тему есть. Проверить-то можно по базе и по украинскому номеру – он же привязан к ТП ДНР по-любому. Вопрос, могут ли это "на месте" осуществить. Да, момент. Человек был в камуфляже с автоматом, а не сотрудник ДПС с жезлом»;
Добрый: «Да какая вообще может быть регистрация? И таможня? Почитайте, что пишут в республиканских правах и паспорте – "ДНР, Украина". Где это видано, чтоб в одном государстве были границы и таможни»;
Сергей: «Столкнулся с подобным в ноябре. В МРЭО сказали переселенец+справка с работы и проблем нет. По факту когда остановили и я предоставил все документы, то сказали, что рады, что я поднимаю экономику Украины, но регистрация нужна. Мозги долго полоскали, но отпустили и сказали: если еще раз остановят, то – извините – штрафстоянка и т.д. и т.п.»;
Alex: «Да, в ноябре справка еще катила. С февраля справки не катят. У самого справка переселенца, узнавал у всех мрэо, гаи, разные инспекторы: забирают сразу, не нравится – подавай в суд»;
Андрей: «Есть два вида дырогайцев. Одни просто давят на слабо и им все равно, что у тебя за документы. Другие нормальные и любой документ типа справки переселенца или ПТС освобождают от дальнейшего с ними общения. По закону два месяца без регистрации. Справка переселенца – документ, устанавливающий текущее место жительства»;
Владимир: «Обязательная регистрация касается лиц/транспорта, имеющих регистрацию (по паспорту/свидетельству о регистрации ТС) на территории днр»;
Василий: «Если сидеть в машине, то не имеют права эвакуировать авто, и надо звонить юристу и пусть юрист им компостирует мозг»;
Сергей: «Юрист... не имеют права... шта? В ДНР? Европейскую конвенцию еще бы нам вспомнить».
Теги: Донбасс, машины, ДНР, переселенцы
- По цене стиралки: в Украине резко подешевели "евробляхи"
- "Езди у себя с номерами "ДНР" и живи по паспорту "ДНР": что слышат на блокпостах жители "республики"
- В Донецке снежный коллапс: автобусы и машины застряли, "МЧС" не спешит присылать технику
- В ОРДО подверглось обстрелу село Васильевка: повреждены дома и автомобили
- Боевик Ходаковский признал, что боевики "отжимают" имущество и "давят" на бизнес, оправдывая это нуждами "республики" (ВИДЕО)
- В Сети бурно отреагировали на ликвидацию двух оккупантов РФ на Донбассе: "Хороший боевик - мертвый боевик"15:29
- В «ДНР» отбирают машины у переселенцев15:15
- Бородай объяснил, почему поставил во руководить «ДНР» Захарченко, а не Ходаковского14:51
- Как работают украинские снайперы на Донбассе. ВИДЕО14:33
- С территории Донецкой области через Успенку вывозятся неизвестные грузы13:32
- «Весна борется с зимой»: дончане показали новые фото города12:49
- Боевики "выжигали" позиции ВСУ атаками из ПТРК, 120-мм минометов и гранатометов12:33
- Боевики «ДНР» обустраивают объекты для танков и траншеи12:11
- В соцсети показали, как члены НВФ маскируют военную технику11:52
- Оккупанты РФ несут потери и считают "200-х": ВСУ пресекли точными ударами провокационный огонь врага11:29
- В Сети бурно отреагировали на ликвидацию двух оккупантов РФ на Донбассе: "Хороший боевик - мертвый боевик"15:29
- В «ДНР» отбирают машины у переселенцев15:15
- Бородай объяснил, почему поставил во руководить «ДНР» Захарченко, а не Ходаковского14:51
- Как работают украинские снайперы на Донбассе. ВИДЕО14:33
- Наев дал прогнозы для Украины по результатам полномасштабной войны с РФ14:09
- Бондаренко: «Уровень недовольства Порошенко таков, что ему сложно выиграть выборы у любого кандидата»13:50
- С территории Донецкой области через Успенку вывозятся неизвестные грузы13:32
- Украинцев ставят под удар: посольство США предупредило о страшном13:13
- «Весна борется с зимой»: дончане показали новые фото города12:49
- Боевики "выжигали" позиции ВСУ атаками из ПТРК, 120-мм минометов и гранатометов12:33
- Бондаренко: «Уровень недовольства Порошенко таков, что ему сложно выиграть выборы у любого кандидата»13:50
- "Ру**кий солдат, иди домой, только домой: в Крыму, в Луганске и Донецке тебе уже не рады – цветов не будет", - блогер09:45
- Нас ждет катастрофа. Азовское море скоро навеки исчезнет08:19
- Знака зодиака, среди которых чаще всего попадаются плохие мужья07:43
- Мінометний скандал: Хто відповість за бракований "Молот"21:42
- Каких женщин предпочитают мужчины различных знаков Зодиака20:44
- Как избавиться от запаха пота народными средствами22:23
- Медики выяснили, как клубника влияет на здоровье17:49
- Супрун рассказала, кому 100% стоит воздержаться от вакцинации17:15
- Врачи объяснили, чем грозит для женщин работа в ночную смену15:45
- Продвижение ВСУ вглубь Донбасса под Желобком: передовые подразделения сил ООС в шаге от разгрома "ДНР"
- Масштабное вторжение российской армии на Донбасс: Гиркин рассказал о закрытой информации
- «Принес секретные документы»: в «ЛНР» заявляют о переходе на сторону боевиков бойца ВСУ
- Ветеран АТО ответил на слухи о «выжившем» «Мотороле»
- Житель Донецка: "Светлого будущего у недоразумения "ДНР" нет, и не будет - "республика" готовится к "началу конца"
- Дончане опубликовали трогательное фото с умирающей «Донбасс Арены»
- «Воевала за Новороссию»: офицер ВСУ сообщил о гибели известной участницы НВФ
- Громкий инсайд из Донецка с совещания Пушилина: Россия все уже придумала, нас ждут "увлекательные" три недели
- Оккупанты РФ считают убитых и раненых: ВСУ разбили врага ответкой за нападения у Авдеевки и Марьинки
- Путин перебросил в «ЛДНР» выпускников российских военных вузов