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В Донецке остановился электротехнический завод: долги по зарплате — 6 млн рублей
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке остановилось предприятие «Донецкий электротехнический завод». Об этом сообщил местный «министр промышленности» Алексей Грановский, пишет ДонПресс.
Этот завод выпустил единственный трамвай «Я — Донецкий», который так и не смог быть введен в эксплуатацию.
«Завод работал, благодаря перепрофилированию — был загружен. Люди получали зарплату в полном объеме. После остановки проекта (по обновлению электротранспорта в Донецке, — ред.) ввиду отсутствия финансирования, завод протянул на старых заказах до февраля текущего года, с февраля завод в простое. Выполняют мелкие заказы для шахт, но о полноценной работе говорить не приходится», — рассказал Грановский.
По его данным, задолженность по заработной плате перед сотрудниками ДЭТЗ на сегодняшний день составляет около 6 млн руб.
Теги: Донецк, Донбасс, зарплата, завод, долги
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