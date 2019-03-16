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В соцсети показали, как члены НВФ маскируют военную технику
16.03.2019 11:52
В социальных сетях жители неподконтрольных территорий Донбасса публикуют фото замаскированной военной техники подразделений НВФ «ДНР».
Соответствующий снимок опубликован на странице пользователя «Necro Mancer» в Twitter, передает donpress.com.
В комментарии к фото блогер пишет:
«Передовые позиции 1ак роа, маскировка»
На снимке видно, что свои танки члены НВФ прикрыли маскировочными сетками и сухой травой.
Теги: Донбасс, фото, маскировка, ДНР, военная техника, соцсети, НВФ
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