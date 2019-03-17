Боевики «ДНР» на блокпостах издеваются над людьми. Люди в ярости

17.03.2019 08:01

Жители временно оккупированных территорий, которым приходится пересекать блокпосты боевиков «ДНР» и российских оккупантов вблизи линии разграничения постоянно сталкиваются с беспределом со стороны боевиков. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Жители временно оккупированных территорий Донецкой области, которым приходится пересекать блокпосты боевиков «ДНР» и российских оккупантов вблизи линии разграничения, сталкиваются с беспределом со стороны боевиков. Людям приходится выстаивать в многочасовых очередях. Люди вынуждены ходить между киосками доказывая, что они «не диверсанты». В то же время люди подвергаются опасности «не понравиться» кому-либо из «МГБ ДНР», в результате чего могут лишиться машины, багажа или оказаться «на подвале». Багаж людей осматривается по несколько раз.

Вот как описывают происходящее на блокпостах:

«Украинская таможня на Марьинке 25 минут на весь проезд. Дырявая таможня 7 часов в ожидании и ещё час на прохождение. Е…е перевозы не знают границ — Дырявые не успевают делать инкассацию. Все условия исключительно для съёма бабла, лохи едут в конце. Три кордона обысков. Дыра»,

«Основная очередь, льготная и «суперльготка». Быдло — перевозы исполняют просто п…ц. Я думаю, что скоро будут получать …ы и правильно»,

«Дырявые перекрывают «суперльготку», потому что эти д…ы везут по 1000 руб. Эти дятлы обслуживаются в первую очередь»,

«Вся Дыротаможня представляет собой несусветный диссонанс логики и смысла. Быдло-«граждане» то и дело бегают от одного киоска к другому доказывая, что они не украинские диверсанты»,

«Три кордона обысков. Очень просто можно попасть в киоск к мгб если им приглянулась твоя машина или лицо не понравилось»,

«Самое хамское и пох…ое отношение к людям, которые просто едут домой, в эту Дыру»,

«Весь русский мир собрался на Дыротаможне, чтобы сделать жизнь «граждан хрензнаеткакойнародной» республики только лучше»,

«Конченные …ы. Я надеюсь, что все, кто в этом участвует и кто рубит с этого бабло после смерти будут стоять в пятом круге ада на таможне ДНР!!!!!».

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