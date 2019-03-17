Бойцы ВСУ ответили на провокации членов НВФ: 2 погибших, 2 раненых, уничтожен беспилотник

17.03.2019 11:30

За прошедшие сутки в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе один украинский военнослужащий погиб и еще один получил ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

За минувшие сутки члены НВФ дважды открывали огонь в сторону позиций Вооруженных сил Украины. Они применили вооружение, запрещенное минскими договоренностями, в частности — минометы калибра 82 мм.

Противник атаковал позиции украинских военнослужащих в полосе действий оперативно-тактической группировки «Север» в районе хутора Свободный.

По данным разведки за сутки двоих членов НВФ ликвидировали и двоих ранили. Также уничтожен беспилотник противника.

С начала суток обстрелов позиций наших войск не зафиксировано.

Источник: https://donpress.com