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Дорблек по-енакиевски: В «ДНР» продают плесневелые продукты
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Енакиево (Донецкая обл.) продается большое количество просроченных продуктов. Об этом местные жители сообщают в социальных сетях, пишут Донецкие новости.
Так, жительница города Алена опубликовала фото плавленого сырного продукта «Городской», который купила в магазине местной сети «Авоська».
Пользователи комментируют фото:
Любовь: «Божечки, там уже развилась новая форма жизни»;
Андрей: «Так это нормально, епте. Нас же из мусорников России кормят, так это вполне норм»;
Светлана: «Ибо нефиг покупать сырки за 10 р, что от такого ждать? Я их уличным собакам иногда беру и неоднократно такая же картина, только с меньшей площадью озеленения»;
Марина: «Написано Городской, от сажи черный»;
Анюта: «Ух, яка прелесть, сколько же они ее растили?»;
Наталья: «Бог мой, как красиво-то… Жаль, несъедобно»;
Александр: «Ооооо.....так это сыр с витаминками»;
Аня: «Это сыр дорблек (разновидность дорблю), только по-енакиевски».
При этом представители «народного контроля ДНР» провели рейд по 5 магазинам города. В них было выявлено 30 килограммов просроченной продукции.
Среди них вареники, срок годности которых истек почти полгода назад.
Теги: Донбасс, Енакиево, плесень, ДНР, продукты
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