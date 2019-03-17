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Москве приготовили громкое предложение по Донбассу. Пушилин и Пасечник планируют встречу с Путиным
Главари "ЛДНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник рассчитывают на встречу с российским президентом Владимиром Путиным в Крыму в ближайший понедельник и приготовили для него целый ряд предложений по оккупированной части Донбасса. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo, отмечая данные о возможном проведении переговоров между Путиным и главарями боевиков.
В сообщении отмечается, что Путина ожидают на территории оккупированного полуострова по случаю мероприятий в пятую годовщину оккупации полуострова. В мероприятии будут принимать участие и Пушилин с Пасечником, планируя переговоры с российским президентом.
Согласно источникам Telegram-канала боевиков, лидеры "ЛДНР" приготовили для российского президента "целый ряд довольно громких предложений, в расчете хотя бы на короткую и неформальную встречу, скажем так, в кулуарах". Сами боевики не исключают, что Путин сможет провести переговоры с наемниками, чтобы подчеркнуть долгосрочность и экспансию "крымского проекта" на другие территории.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, Путин, Крым, Пушилин, Пасечник
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