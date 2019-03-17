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Архив - Донецкая область

На Донбассе ВСУ смертельно ударили по боевикам

17.03.2019 07:45
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На Донбассе ВСУ смертельно ударили по боевикам

Украина борется с проявлением российской агрессии на всех фронтах.

Боевиков уничтожают не только на Донбассе, но и пресекают деятельность сторонников "русского мира" в подконтрольных Киеву городах. Так, представитель пресс-центра ООС Алексей Жуганов в сводке за 15 марта подтвердил новые смертельные потери российских террористов, передает "Диалог.UA". Как стало известно, за прошедшие сутки в районе ООС ликвидированы как минимум двое боевиков РФ.

"Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа ОС. По данным разведки, двое оккупантов были уничтожены", - отметил Жуганов. Кроме того, полиция в незакрытом гараже Мариуполя выявила мешок с тремя ручными гранатами и гранатомет.

Следствие выясняет владельцев гаража и схрона. Также стало известно, что СБУ пресекла распространение материалов, разжигающих религиозную вражду. Местный житель, выходец из России, а также член союза писателей РФ размещал в Интернете материалы против ПЦУ и Томоса.

Более того, сепаратист всячески поддерживал "русский мир". 

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донбасс, боевики, ВСУ, ООС
 
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