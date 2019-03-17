Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донетчине военным на передовой выплатят более 20 тыс. гривен

17.03.2019 13:15
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донетчине военным на передовой выплатят более 20 тыс. гривен

Снайперы и десантники, которые находятся на передовой в районе боевых действий на Донбассе, с 1 апреля получат по 24 тысячи гривен. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, передает пресс-служба президента.

«Сегодня только доплата на передовой составляет 12 тыс. грн. А с 1 апреля снайперы, десантники, военные горно-штурмовых бригад получат по 24 тыс. грн, если они на передовой», - отметил Порошенко.

Напомним, зарплата украинских военнослужащих с 1 января 2018 года выросла в среднем на 30% и теперь составляет не менее 10 тыс. грн. 

 

Источник: https://mrpl.city 



Теги: Донбасс, зарплата, военные, повышение, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх