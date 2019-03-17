Порошенко заявил о скором возврате Донбасса и Крыма в Украину

17.03.2019 17:10

Действующий президент Украины Петр Порошенко в столице нашей страны во время встречи с избирателями заявил, что власти нашей страны сразу же после выборов «сделают решительные шаги для возвращения Крыма и Донбасса», о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Интерфакс».



Таким образом, информагентство пишет, что Петр Алексеевич заявил: «Крымский полуостров и Донбасс вернутся в состав Украины. Мы сделаем решительные шаги после выборов для того, чтобы вернуть Донбасс и Крым при помощи политико-дипломатического пути».



Напомним, ранее мы уже сообщали, что в штабе гаранта Конституции Украины Петра Порошенко отметили, что на сегодняшний митинг в поддержку украинского лидера на Михайловскую площадь собрались почти сорок тысяч украинцев.