Стрелков: получить российский паспорт гражданам «республик» будет теперь проще

17.03.2019 20:18

Бывший российский наемник Игорь Гиркин (Стрелков) предсказал повальное предоставление российского гражданства жителям «ЛДНР», которое начнется в ближайшее время.

Об этом он написал на своей странице в Вконтакте, передает donpress.com.

Со ссылкой на собственные источники Гиркин сообщил, что уже в апреле президент РФ Владимир Путин подпишет целую серию указов, которые существенно упростят процедуру получения гражданства, в том числе, жителям ОРДЛО.

«С начала апреля — по вполне заслуживающим доверия сведениям, — будет издана серия указов президента РФ, существенно упрощающих получение гражданства «отдельными категориями иностранных граждан». (В одну из этих категорий попадут жители республик), — сказано в публикации Гиркина.

Он добавил, что процедура будет проще и займет меньше времени. По его словам, в «республиках» подготовка к этому идет «полным ходом».

«Первыми паспорта массово получат военные, полицейские и чиновники. Возможно уже в течение апреля-мая большинство из них войдут в процесс (подготовка уже идет в республиках полным ходом, о чем мне неоднократно сообщали за последнее время)», — поделился он информацией.