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В Донецке произошла разборка между боевиками «ДНР». Есть раненные
Сегодня в вечернее время во временно оккупированном Донецке произошла разборка между боевиками «ДНР». В результате, по крайне мере, один боевик ранен. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Боевики «ДНР» и российские оккупанты во временно оккупированных населенных пунктах устраивают между собой разборки, в результате которых остаются убитые или раненные. Сегодня во временно оккупированном Донецке в районе «национального» (университета? – ред.) произошла такая разборка. Боевики, поддерживающие раненного, бросались на машины с требованием остановиться.
Вот как описывают происходящее невольные свидетели происшествия:
«Анон. Кто что знает, что произошло около национального? Три военных выбегают на дорогу тормозят машины, одного вели под руки в крови или их двое в крови, не рассмотрела, потому что на мою машину один из них напал. Начал кричать открывай двери, стучать по стеклу (замки на машине были закрыты, и слава богу). Мало ли что у них на уме. Могло дальше произойти все, что угодно, если бы впустила… до сих пор трусит...»,
«Это дрН здесь всегда такое»,
«Я так понимаю, автору удалось уехать? Хорошо, хоть вслед стрелять не начали»,
«Этим обезьянам закон не писан»,
«Капец случай инфаРКТ можно схватить на фоне нашей и так нелегкой жизни в ДНР. Скорей всего они хотели словить машину чтобы она доставила раненного в больницу а там фиг его знает».
Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.
Теги: Донецк, Донбасс, ДНР, боевики
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