Главная / Новости / Донецкая область / В ОРДО анонсировали провокации в Мариуполе в день выборов президента Украины
Последние новости раздела
- В ОРДО анонсировали провокации в Мариуполе в день выборов президента Украины22:31
- Дорблек по-енакиевски: В «ДНР» продают плесневелые продукты21:20
- Вооруженные боевики «ДНР» проводят «специальные мероприятия» в Новоласпе20:58
- Стрелков: получить российский паспорт гражданам «республик» будет теперь проще20:18
- Один из поселков ОРДО попал под обстрел: горит частный дом19:38
- Дончане рассказали о низком качестве продуктов, продаваемых в местных магазинах19:03
- Гиркин анонсировал важную новость, которая станет сюрпризом для ярых сторонников "народных республик"18:19
- "Да они же ноль без палочки", - мечты главарей "Л/ДНР" на встречу с Путиным смешат даже сепаратистов18:00
- Порошенко заявил о скором возврате Донбасса и Крыма в Украину17:10
- Москве приготовили громкое предложение по Донбассу. Пушилин и Пасечник планируют встречу с Путиным15:00
В ОРДО анонсировали провокации в Мариуполе в день выборов президента Украины
17.03.2019 22:31
В так называемой «народной милиции ДНР» заявили, что украинские силовики якобы «готовят провокацию» в Мариуполе Донецкой области.
Об этом сообщил представитель подразделений НВФ «народной милиции» Даниил Безсонов, передает donpress.com.
По его словам, украинские силовики в ходе учений провели условное минирование железнодорожного вокзала и трех торговых центров города. При этом Безсонов добавил:
«Согласно полученной нами закрытой информации, минирование объектов социальной инфраструктуры проходит не только в рамках проведения учений, но и носит политический характер».
Также, Безсонов высказал мнение, что Украины якобы, готовит провокацию, чтобы дестабилизировать обстановку во время выборов президента Украины.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, милиция, учения, железнодорожный вокзал, выборы президента, ДНР, минирование, НВФ, провокации
Читайте также:
- В Донбассе хакеры выбирали старые телефонные номера
- Забытый на вокзале в Мариуполе чемодан вызвал огромный переполох
- В Мариуполе орудовал аферист-гастролер, выдававший себя за милиционера
- Мариуполец "оборонялся" самодельным пистолетом
- Ловкач воровал "мобильники" из-под носа у продавцов
- В Мариуполе задержали "водопроводного" вора
- В ОРДО анонсировали провокации в Мариуполе в день выборов президента Украины22:31
- Боевики «ЛНР» жестоко избивают мирных жителей22:05
- Дорблек по-енакиевски: В «ДНР» продают плесневелые продукты21:20
- Вооруженные боевики «ДНР» проводят «специальные мероприятия» в Новоласпе20:58
- Стрелков: получить российский паспорт гражданам «республик» будет теперь проще20:18
- Один из поселков ОРДО попал под обстрел: горит частный дом19:38
- В «ЛНР»: В Первомайске взорвалась граната, один человек погиб19:27
- Дончане рассказали о низком качестве продуктов, продаваемых в местных магазинах19:03
- Гиркин анонсировал важную новость, которая станет сюрпризом для ярых сторонников "народных республик"18:19
- "Да они же ноль без палочки", - мечты главарей "Л/ДНР" на встречу с Путиным смешат даже сепаратистов18:00
- В ОРДО анонсировали провокации в Мариуполе в день выборов президента Украины22:31
- Боевики «ЛНР» жестоко избивают мирных жителей22:05
- В РФ создали нового "монстра" для разгона противников Путина - фото машины пугают соцсети21:40
- Дорблек по-енакиевски: В «ДНР» продают плесневелые продукты21:20
- Вооруженные боевики «ДНР» проводят «специальные мероприятия» в Новоласпе20:58
- В Харьковской области жестоко убит военный20:42
- Стрелков: получить российский паспорт гражданам «республик» будет теперь проще20:18
- Для изменения места голосования переселенцам потребуется только паспорт гражданина Украины19:50
- Один из поселков ОРДО попал под обстрел: горит частный дом19:38
- В «ЛНР»: В Первомайске взорвалась граната, один человек погиб19:27
- Стало известно, сколько алкоголя можно употреблять без вреда для здоровья15:30
- Эти вещи отталкивают удачу и деньги: избавьтесь от них12:45
- В нашем мозгу есть кнопка «удалить лишнее». Научитесь ее использовать10:00
- Как настоящая любовь меняет представителей знаков зодиака09:45
- Ученые нашли вкусный способ быстро снизить давление09:15
- Медики рассказали, как похудеть при помощи шоколада22:38
- Названы продукты, которые могут исчезнуть в следующем столетии20:45
- Названы привычки, которые могут испортить зрение17:14
- Названы самые полезные сухофрукты16:47
- Если бы мы могли вернуться в то время! Луганчане об украинском сопротивлении 2014-го 15:55
- Астролог назвал точную дату падения режима Путина и окончания войны на Донбассе
- Москве приготовили громкое предложение по Донбассу. Пушилин и Пасечник планируют встречу с Путиным
- Полномасштабная война РФ и Украины: Наев спрогнозировал исход битвы
- ПриватБанк сообщил о важных изменениях в работе популярной услуги
- Бородай объяснил, почему поставил во руководить «ДНР» Захарченко, а не Ходаковского
- «Принес секретные документы»: в «ЛНР» заявляют о переходе на сторону боевиков бойца ВСУ
- Дончане опубликовали трогательное фото с умирающей «Донбасс Арены»
- Житель Донецка: "Светлого будущего у недоразумения "ДНР" нет, и не будет - "республика" готовится к "началу конца"
- Если бы мы могли вернуться в то время! Луганчане об украинском сопротивлении 2014-го
- Громкий инсайд из Донецка с совещания Пушилина: Россия все уже придумала, нас ждут "увлекательные" три недели