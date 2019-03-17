В ОРДО анонсировали провокации в Мариуполе в день выборов президента Украины

17.03.2019 22:31

В так называемой «народной милиции ДНР» заявили, что украинские силовики якобы «готовят провокацию» в Мариуполе Донецкой области.

Об этом сообщил представитель подразделений НВФ «народной милиции» Даниил Безсонов, передает donpress.com.

По его словам, украинские силовики в ходе учений провели условное минирование железнодорожного вокзала и трех торговых центров города. При этом Безсонов добавил:

«Согласно полученной нами закрытой информации, минирование объектов социальной инфраструктуры проходит не только в рамках проведения учений, но и носит политический характер».

Также, Безсонов высказал мнение, что Украины якобы, готовит провокацию, чтобы дестабилизировать обстановку во время выборов президента Украины.