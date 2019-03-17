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Вооруженные боевики «ДНР» проводят «специальные мероприятия» в Новоласпе
17.03.2019 20:58
Вооруженные боевики «ДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донецкой области отказываются пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ в населенные пункты, ссылаясь на «специальные мероприятия». Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 15 марта 2019 года, имеющемся в открытом доступе,
«На блокпосте неподалеку от н. п. Новоласпа (неподконтрольный правительству, 50 км к югу от Донецка) двое вооруженных членов вооруженных формирований отказали наблюдателям в доступе к населенному пункту, сославшись на «проведение там комплекса специальных мероприятий».
Теги: Донбасс, ОБСЕ, ДНР, боевики
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