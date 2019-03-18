"Черные" сутки на Донбассе: у ВСУ есть погибшие и раненые - армия России ведет огонь по всему фронту

18.03.2019 10:30

Пресс-центр Операции Объединенных сил сообщил о летальных и санитарных потерях Вооруженных сил Украины на оккупированном Донбассе.

За минувшие сутки, 17 марта, оккупанты РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, применяя вооружение, запрещенное минскими договоренностями, передает "Диалог.UA".

Известно, что пророссийские боевики "Л/ДНР" обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и противотанковых ракетных комплексы.

К несчастью, вследствие обстрелов один защитник Украины погиб, двое получили ранения.

Также Объединенные силы дали адекватный ответ на провокации врага, который понес потери. С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, ВСУ под Вольным заставили врага пожалеть о смертельной атаке - у "ЛНР" потери и разгромлена техника. Ранее был уничтожен луганский боевик-шахтер по кличке Хулиган.



Источник: www.dialog.ua