- Гиркин объяснил, почему ехал из Славянска в Горловку в багажнике10:47
- "Черные" сутки на Донбассе: у ВСУ есть погибшие и раненые - армия России ведет огонь по всему фронту10:30
- Останемся без продуктов: В соцсетях обсуждают решение «ДНР» о борьбе с «контрафактом»09:00
- «Массовое бегство из «ЛДНР»: законы Кремля могут сработать в пользу Украины08:45
- На Донетчине стартует проект развития системы экстренной медицинской помощи08:15
- «Мариуполь в огне»: жители в панике07:12
- В ОРДО анонсировали провокации в Мариуполе в день выборов президента Украины22:31
- Дорблек по-енакиевски: В «ДНР» продают плесневелые продукты21:20
- Вооруженные боевики «ДНР» проводят «специальные мероприятия» в Новоласпе20:58
- Стрелков: получить российский паспорт гражданам «республик» будет теперь проще20:18
"Черные" сутки на Донбассе: у ВСУ есть погибшие и раненые - армия России ведет огонь по всему фронту
Пресс-центр Операции Объединенных сил сообщил о летальных и санитарных потерях Вооруженных сил Украины на оккупированном Донбассе.
За минувшие сутки, 17 марта, оккупанты РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, применяя вооружение, запрещенное минскими договоренностями, передает "Диалог.UA".
Известно, что пророссийские боевики "Л/ДНР" обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов и противотанковых ракетных комплексы.
К несчастью, вследствие обстрелов один защитник Украины погиб, двое получили ранения.
Также Объединенные силы дали адекватный ответ на провокации врага, который понес потери. С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Напомним, ВСУ под Вольным заставили врага пожалеть о смертельной атаке - у "ЛНР" потери и разгромлена техника. Ранее был уничтожен луганский боевик-шахтер по кличке Хулиган.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, война, ДНР, ВСУ
- Пять важных новостей из зоны АТО: кто воюет против Украины, почему растут потери, ОБСЕ, арта и стажировка
- Армия РФ атакует ВСУ вдоль всей линии фронта на Донбассе, применяя 82-мм минометы и гранатометы
- На Донбасс перебросят 100 тыс. российских солдат: власти "ДНР" рассказали, какой будет новая война с Украиной
- Дело сбитого "Боинга": 4 - против Украины, 33 - против России
- "Россия должна навсегда уйти из Донбасса - вместе с Кобзоном и прочими, которыми мы когда-то гордились, а теперь стыдимся их имён"
- Мнение: договорные отношения ОРДЛО с Киевом добьют Украину
- Гиркин объяснил, почему ехал из Славянска в Горловку в багажнике10:47
- "Черные" сутки на Донбассе: у ВСУ есть погибшие и раненые - армия России ведет огонь по всему фронту10:30
- Останемся без продуктов: В соцсетях обсуждают решение «ДНР» о борьбе с «контрафактом»09:00
- «Массовое бегство из «ЛДНР»: законы Кремля могут сработать в пользу Украины08:45
- На Донетчине стартует проект развития системы экстренной медицинской помощи08:15
- «Мариуполь в огне»: жители в панике07:12
- В ОРДО анонсировали провокации в Мариуполе в день выборов президента Украины22:31
- Боевики «ЛНР» жестоко избивают мирных жителей22:05
- Дорблек по-енакиевски: В «ДНР» продают плесневелые продукты21:20
- Вооруженные боевики «ДНР» проводят «специальные мероприятия» в Новоласпе20:58
- Гиркин объяснил, почему ехал из Славянска в Горловку в багажнике10:47
- "Черные" сутки на Донбассе: у ВСУ есть погибшие и раненые - армия России ведет огонь по всему фронту10:30
- Boeing выпустил самый длинный в мире пассажирский самолет10:15
- Какое имя подходит вам лучше всего по знаку Зодиака10:00
- «Квартал95» подыскал замену Зеленскому09:50
- Эти продукты питания чаще всего подделывают09:36
- В этих странах чаевые лучше не давать09:16
- Останемся без продуктов: В соцсетях обсуждают решение «ДНР» о борьбе с «контрафактом»09:00
- «Массовое бегство из «ЛДНР»: законы Кремля могут сработать в пользу Украины08:45
- Порошенко против Тимошенко во втором туре выборов президента: американские социологи рассказали, кто победит08:32
- Какое имя подходит вам лучше всего по знаку Зодиака10:00
- Эти продукты питания чаще всего подделывают09:36
- Медики научили распознавать подагру08:00
- Стало известно, сколько алкоголя можно употреблять без вреда для здоровья15:30
- Эти вещи отталкивают удачу и деньги: избавьтесь от них12:45
- В нашем мозгу есть кнопка «удалить лишнее». Научитесь ее использовать10:00
- Как настоящая любовь меняет представителей знаков зодиака09:45
- Ученые нашли вкусный способ быстро снизить давление09:15
- Медики рассказали, как похудеть при помощи шоколада22:38
- Названы продукты, которые могут исчезнуть в следующем столетии20:45
- Астролог назвал точную дату падения режима Путина и окончания войны на Донбассе
- Москве приготовили громкое предложение по Донбассу. Пушилин и Пасечник планируют встречу с Путиным
- ПриватБанк сообщил о важных изменениях в работе популярной услуги
- Полномасштабная война РФ и Украины: Наев спрогнозировал исход битвы
- Бородай объяснил, почему поставил во руководить «ДНР» Захарченко, а не Ходаковского
- Дончане опубликовали трогательное фото с умирающей «Донбасс Арены»
- Житель Донецка: "Светлого будущего у недоразумения "ДНР" нет, и не будет - "республика" готовится к "началу конца"
- Если бы мы могли вернуться в то время! Луганчане об украинском сопротивлении 2014-го
- Гиркин анонсировал важную новость, которая станет сюрпризом для ярых сторонников "народных республик"
- «Массовое бегство из «ЛДНР»: законы Кремля могут сработать в пользу Украины