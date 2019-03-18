ГУР МОУ: В ОРДЛО местных жителей привлекли к рытью окопов

18.03.2019 21:40

Подразделения НВФ мобилизовали жителей ОРДЛО для рытья траншей, окопов и оборудования ложных огневых позиций. Об этом сообщили в Главном управлении разведки МОУ.

Так, в разведке отметили:

«В частности, под предлогом якобы угрозы наступления ВСУ в рамках мобилизационных мероприятий члены НВФ предусматривают задействовать большое количество местных жителей к выполнению инженерных работ на передовых позициях соединений и частей 1 и 2-го армейского корпуса ВС РФ».

Кроме того, на неподконтрольных территориях наблюдается расширение масштабов привлечения гражданского населения к участию в мероприятиях по поддержке подразделений НВФ. В ГУР МОУ уточнили:

«При этом российским оккупационным командованием военнослужащим передовых подразделений, в т. ч. инженерных, очередное месячное денежное обеспечение за январь-февраль с.г. выплачено без надбавки за выполнение боевых задач и такие выплаты не запланированы в течение первого полугодия текущего года».

Источник: https://donpress.com