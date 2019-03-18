- Останемся без продуктов: В соцсетях обсуждают решение «ДНР» о борьбе с «контрафактом»09:00
- «Массовое бегство из «ЛДНР»: законы Кремля могут сработать в пользу Украины08:45
- На Донетчине стартует проект развития системы экстренной медицинской помощи08:15
- «Мариуполь в огне»: жители в панике07:12
- В ОРДО анонсировали провокации в Мариуполе в день выборов президента Украины22:31
- Дорблек по-енакиевски: В «ДНР» продают плесневелые продукты21:20
- Вооруженные боевики «ДНР» проводят «специальные мероприятия» в Новоласпе20:58
- Стрелков: получить российский паспорт гражданам «республик» будет теперь проще20:18
- Один из поселков ОРДО попал под обстрел: горит частный дом19:38
- Дончане рассказали о низком качестве продуктов, продаваемых в местных магазинах19:03
«Массовое бегство из «ЛДНР»: законы Кремля могут сработать в пользу Украины
Один из первых главарей террористической «Донецкой народной республики», гражданин страны-агрессора Российской Федерации Игорь Гиркин заявил на своей странице в социальной сети, что в Кремле готовят новые законодательные инициативы, которых с огромным нетерпением ожидают коллаборанты, которые активно помогали Москве захватить восточную часть украинского государства.
Как информирует replyua.net со ссылкой на СМИ Украины, как известно, у каждой медали есть две стороны. В частности, речь идет о том, что данные инициативы могут сработать в пользу украинского государства.
В результате сделанного Гиркиным заявления, пользователи социальной сети начали активно высказывать свои предположения по данному поводу. Сам же бывший главарь террористов Донецка Гирник-Стрелков, анонсировавший данную новость, отмечает, что Москва намерена в значительной мере упростить процедуру выдачи паспортов РФ жителям временно оккупированных территорий Востока Украины. Прежде всего, по его словам, такая возможность появиться у «чиновников» псевдореспублик. Сам Гиркин не оценивает такое событие однозначно, но предполагает, что жители Донбасса, получив такие документы, начнут массово бежать из недореспублик в Россию.
Теги: Донбасс, Кремль, ДНР, ЛНР, Гиркин
- Тука розповів, чому Кремль скорочує фінансування "Л/ДНР"
- Тайны Мадридского двора: Стрелков рассказал, кто курирует «ЛНР» и «ДНР» от Кремля
- "Кремль вовсю сливает "республики", - луганский активист
- Березовец: Кремль решил объединить "ДНР" и "ЛНР"
- Эксперт: Для Кремля "Л-ДНР" стали дорогим удовольствием
- Кремль заявил, что ЛДНР в состав России принимать не собирается
- Останемся без продуктов: В соцсетях обсуждают решение «ДНР» о борьбе с «контрафактом»09:00
- «Массовое бегство из «ЛДНР»: законы Кремля могут сработать в пользу Украины08:45
- На Донетчине стартует проект развития системы экстренной медицинской помощи08:15
- «Мариуполь в огне»: жители в панике07:12
- В ОРДО анонсировали провокации в Мариуполе в день выборов президента Украины22:31
- Боевики «ЛНР» жестоко избивают мирных жителей22:05
- Дорблек по-енакиевски: В «ДНР» продают плесневелые продукты21:20
- Вооруженные боевики «ДНР» проводят «специальные мероприятия» в Новоласпе20:58
- Стрелков: получить российский паспорт гражданам «республик» будет теперь проще20:18
- Один из поселков ОРДО попал под обстрел: горит частный дом19:38
- Останемся без продуктов: В соцсетях обсуждают решение «ДНР» о борьбе с «контрафактом»09:00
- «Массовое бегство из «ЛДНР»: законы Кремля могут сработать в пользу Украины08:45
- Порошенко против Тимошенко во втором туре выборов президента: американские социологи рассказали, кто победит08:32
- На Донетчине стартует проект развития системы экстренной медицинской помощи08:15
- Медики научили распознавать подагру08:00
- Синоптики в понедельник прогнозируют резкое потепление до +22.07:45
- «Мариуполь в огне»: жители в панике07:12
- В ОРДО анонсировали провокации в Мариуполе в день выборов президента Украины22:31
- Боевики «ЛНР» жестоко избивают мирных жителей22:05
- В РФ создали нового "монстра" для разгона противников Путина - фото машины пугают соцсети21:40
- Медики научили распознавать подагру08:00
- Стало известно, сколько алкоголя можно употреблять без вреда для здоровья15:30
- Эти вещи отталкивают удачу и деньги: избавьтесь от них12:45
- В нашем мозгу есть кнопка «удалить лишнее». Научитесь ее использовать10:00
- Как настоящая любовь меняет представителей знаков зодиака09:45
- Ученые нашли вкусный способ быстро снизить давление09:15
- Медики рассказали, как похудеть при помощи шоколада22:38
- Названы продукты, которые могут исчезнуть в следующем столетии20:45
- Названы привычки, которые могут испортить зрение17:14
- Названы самые полезные сухофрукты16:47
- Астролог назвал точную дату падения режима Путина и окончания войны на Донбассе
- Москве приготовили громкое предложение по Донбассу. Пушилин и Пасечник планируют встречу с Путиным
- ПриватБанк сообщил о важных изменениях в работе популярной услуги
- Полномасштабная война РФ и Украины: Наев спрогнозировал исход битвы
- Бородай объяснил, почему поставил во руководить «ДНР» Захарченко, а не Ходаковского
- Дончане опубликовали трогательное фото с умирающей «Донбасс Арены»
- Житель Донецка: "Светлого будущего у недоразумения "ДНР" нет, и не будет - "республика" готовится к "началу конца"
- Если бы мы могли вернуться в то время! Луганчане об украинском сопротивлении 2014-го
- Гиркин анонсировал важную новость, которая станет сюрпризом для ярых сторонников "народных республик"
- Громкий инсайд из Донецка с совещания Пушилина: Россия все уже придумала, нас ждут "увлекательные" три недели