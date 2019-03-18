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НВФ усиливают позиции, РФ продолжает снабжение боеприпасами и ГСМ
За последнее время на неподконтрольную территорию Донбасса из России было доставлено большое количество боеприпасов и ГСМ. Об этом в Facebook рассказал народный депутат и координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.
По его данным, для обеспечения деятельности незаконных вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР» на железнодорожные станции Вознесеновка и Ровеньки прибыло 1500 тонны ГСМ, а на станцию Иловайск — 21 вагон с боеприпасами.
Также группировки проводят мероприятия по усилению своих подразделений и частей. Так, скрытно и «россыпью» в зону ответственности 7 ОМСБр и 6 ОМСП НВФ «ЛНР» было переброшено подкрепление. Возле поселка Белое Лутугинского района Луганской области было замечено перемещение 4 артиллерийских орудий — буксируемых гаубиц калибра 122 мм типа Д-30/30А, наблюдалась переправка боеприпасов и прочих предметов МТС в направлении Алчевска.
По информации Тымчука, на двух участка противник оборудует свои позиции для дополнительных огневых средств. В частности, южнее Первомайска (в 10 км на восток от Попасной) зафиксировано оборудование позиций для станковых гранатометов и минометов, а вблизи Саханки (Мариупольское направление) наблюдается сооружение окопов и укрытий на второй линии.
Через Шахтерск и Торез происходит переброска усиления, а также боеприпасов и снаряжения на полигон возле Мануйловки и в направлении Донецка и Макеевки. Так, по словам нардепа, через Шахтерск в сторону Донецка было переброшено около 20 единиц боевых бронированных машин — МТ-ЛБ, БТР-70/80.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, НВФ, ООС
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