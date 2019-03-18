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Путин приказал? В «ДНР» берут «курс на независимость», в том числе от РФ
Не исключено, что из Кремля поступило указание властям фейковых республик Донбасса взять «курс на независимость». Как передает replyua.net, о вероятности такого сценария сообщил пророссийский Telegram-канал WarGonzo, который поддерживает путинских оккупантов.
Так, основным доказательством этого является тот факт, что не так давно «МИД «ДНР» представил свою новую внешнеполитическую стратегию, основные положения которой предполагают «независимый статус», в том числе, от России.
«Взятый как раз на независимость курс, скорее всего, пришел из Кремля, что свидетельствует о некоторых геополитических планах Москвы», - подчеркивается в сообщении.
Более того, упоминается, что несколько последних недель по республикам ходят слухи, что в Ростовской области в срочном порядке начинают работать специальные центры, которые будут выдавать российские паспорта жителям Донбасса по упрощенной схеме.
Теги: Донбасс, Путин, ДНР
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