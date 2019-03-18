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Архив - Донецкая область

В Донецке замечены «Уралы», полные вооруженных боевиков «ДНР»

18.03.2019 15:35
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В Донецке замечены «Уралы», полные вооруженных боевиков «ДНР»

Во временно оккупированном Донецке замечено движение «Уралов» с вооруженными боевиками «ДНР». Дончане встревожены. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Сегодня в утреннее время, около 6-7 часов утра, во временно оккупированном Донецке замечены «Уралы», заполненные вооруженными боевиками «ДНР» и российскими оккупантами. На одном из «Уралов» над кабиной был установлен пулемет. Машины двигались через центр города.

Вот что рассказывают дончане в соцсетях:

«Донецк ФБ 06.27 к По ленинскому на широкий урал 27 в круге, полный долбоящеров, все до зубов. Над кабиной пулемет с двумя дебилами»,

«Наверно с бадуняки проехали по городу как шайка пиратов народ посмешить»,

«А ведь скоро их на вилах начнут выносить, как тока зайдет первый солдат ВСУ от начнется веселуха а потом мы приедем и перекрасившихся тож постращаем»,

«О! Два дебила — это сила....»,

«А город подумал «Ученья идут»».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены. 



Теги: Донецк, Донбасс, военные, ДНР, боевики
 
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