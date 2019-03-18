В Донецкой области реформируют экстренную медицинскую помощь

18.03.2019 20:00

Минздрав Украины намерен внедрить новую модель оказания экстренной медицинской помощи – Донетчина вошла в ряд областей, где стартует пилотный проект.

Новая модель была предложена МОЗ на рассмотрение Правительства, с целью обеспечить доступное, своевременное и качественное медицинское обслуживание граждан.

Как сообщает Минфин, на модернизацию пилотного проекта в госбюджете предусмотрен 1 млрд грн.

«С 1 апреля 2019 во всех регионах Украины начнется модернизация оперативно-диспетчерских служб, а в Винницкой, Донецкой, Одесской, Полтавской, Тернопольской областях и г. Киеве стартует пилотный проект по развитию системы экстренной медицинской помощи (ЭМП). Реализация новой модели предоставления ЭМП предусматривает софинансирование из местных бюджетов по формуле: не более 75% от определенной потребности финансируется за счет госбюджета, не менее 25% - за счет местных бюджетов», - сказано в сообщении.

В рамках пилотного проекта планируется обновить алгоритмы диспетчеризации, обязательных протоколов диспетчеров и протоколов действий бригад, новые автомобили и оборудование, создать новую IT-инфраструктуру.

Впоследствии изменения системы ЭМП внедрятся по всей Украине с учетом результатов пилотного проекта.