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Жители "ДНР" открыто выбирают Украину: стало известно о неприятном для России моменте войны на Донбассе
Квалифицированные рабочие с оккупированной части Донбасса делают свой выбор в пользу Украины: в социальных сетях активно обсуждают сообщение о переезде работников Енакиевского металлургического завода в Мариуполь для работы на местных предприятиях группы "Метинвест".
После открытия Петром Порошенко в Мариуполе нового современного комплекса Машины непрерывного литья заготовок на Енакиевский металлургический завод ("ДНР") пришли обращения с переводом специалистов на освобожденную части Украины.
"Петр Алексеевич в Мариуполе запустил новый, современный комплекс МНЛЗ. На ЕМЗ пошло множество предложений с переводом специалистов.
Первый пошел - замначальника конверторного цеха ЕМЗ. Вместо 80 рублей в дыре он будет получать 80 тыс. грн.
Подкорытов обещает перетянуть все мозги", - пишет пользователь из оккупированной части Донбасса, знакомый с ситуацией в металлургии.
При этом социальные сети отмечают, что аналогичная утечка кадров из "ДНР" есть в других отраслях.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Мариуполь, ДНР
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