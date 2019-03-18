Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Жители "ДНР" открыто выбирают Украину: стало известно о неприятном для России моменте войны на Донбассе

18.03.2019 18:14
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Жители "ДНР" открыто выбирают Украину: стало известно о неприятном для России моменте войны на Донбассе

​Квалифицированные рабочие с оккупированной части Донбасса делают свой выбор в пользу Украины: в социальных сетях активно обсуждают сообщение о переезде работников Енакиевского металлургического завода в Мариуполь для работы на местных предприятиях группы "Метинвест".

После открытия Петром Порошенко в Мариуполе нового современного комплекса Машины непрерывного литья заготовок на Енакиевский металлургический завод ("ДНР") пришли обращения с переводом специалистов на освобожденную части Украины.

"Петр Алексеевич в Мариуполе запустил новый, современный комплекс МНЛЗ. На ЕМЗ пошло множество предложений с переводом специалистов.

Первый пошел - замначальника конверторного цеха ЕМЗ. Вместо 80 рублей в дыре он будет получать 80 тыс. грн.

Подкорытов обещает перетянуть все мозги", - пишет пользователь из оккупированной части Донбасса, знакомый с ситуацией в металлургии.

При этом социальные сети отмечают, что аналогичная утечка кадров из "ДНР" есть в других отраслях. 

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Мариуполь, ДНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх