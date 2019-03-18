Жители "ДНР" открыто выбирают Украину: стало известно о неприятном для России моменте войны на Донбассе

18.03.2019 18:14

​Квалифицированные рабочие с оккупированной части Донбасса делают свой выбор в пользу Украины: в социальных сетях активно обсуждают сообщение о переезде работников Енакиевского металлургического завода в Мариуполь для работы на местных предприятиях группы "Метинвест".

После открытия Петром Порошенко в Мариуполе нового современного комплекса Машины непрерывного литья заготовок на Енакиевский металлургический завод ("ДНР") пришли обращения с переводом специалистов на освобожденную части Украины.

"Петр Алексеевич в Мариуполе запустил новый, современный комплекс МНЛЗ. На ЕМЗ пошло множество предложений с переводом специалистов.

Первый пошел - замначальника конверторного цеха ЕМЗ. Вместо 80 рублей в дыре он будет получать 80 тыс. грн.

Подкорытов обещает перетянуть все мозги", - пишет пользователь из оккупированной части Донбасса, знакомый с ситуацией в металлургии.

При этом социальные сети отмечают, что аналогичная утечка кадров из "ДНР" есть в других отраслях.



Источник: www.dialog.ua