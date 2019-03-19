Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Бойцы ООС разгромили "дрон-убийцу" на Донбассе: военные ВСУ разрушили план оккупантов

19.03.2019 20:25
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Бойцы ООС разгромили "дрон-убийцу" на Донбассе: военные ВСУ разрушили план оккупантов

Стало известно о том, что на территории проведения операции Объединенных сил был сбит самодельный ударный БПЛА оккупантов.

Информацию предоставляет штаб ООС на своей станице в соцсети Facebook, передает "Диалог.UA".

Как сообщается, военнослужащими Вооруженных сил Украины был уничтожен самодельный ударный БПЛА, который находился под управлением российских сепаратистов. Так, на Донецком направлении сепаратисты предприняли попытку применять самодельный ударный БПЛА для того, чтобы нанести удар по военным Объединенных сил. В ведомстве отметили, что дрону противника поставили помехи при помощи средств радиоэлектронной борьбы, а затем украинские солдаты открыли огонь, используя стрелковое оружие для ликвидации устройства.



Теги: Донбасс, ликвидация, сепаратисты, беспилотник, дрон, сбили, ВСУ, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх