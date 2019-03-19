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Ходаковский надеется создать «бедное, но привлекательное» общество в ОРДО

19.03.2019 12:45
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Ходаковский надеется создать «бедное, но привлекательное» общество в ОРДО

Экс-главарь подразделения НВФ «Восток» Александр Ходаковский выразил мнение, что на неподконтрольных Украине территориях Донбасса необходимо создать более бедное, но привлекательное общество, чем в Украине. Об этом он сообщил в интервью одному из пропагандистских изданий, пишет ДонПресс.
Ходаковский уточнил, что «власти ДНР» должны сделать «республику образцом для остальной Украины»:.
«Мы должны быть образцом. Мы должны создать пусть более бедное, но более привлекательное общество, чем на Украине. Нужно по-другому строить общественные отношения и иначе подходить к устройству нашего государства. Это несложно, просто это сразу поставит в шаткое положение тех, кто прилип к насиженным местам».
При этом Ходаковский подверг критике действующую «власть», отметив, что в кабинетах «сидят не те, кто стоял у истоков республики»:
«Обратите внимание на один простой и трудноперебиваемый аргумент — никто их тех, кто организовывал митинги в 14 году, не оказался среди полевых командиров, они все нашли себе место в Народном Совете, в каких-то общественных организациях, а воевать и отстаивать провозглашенное пошла какая-то другая категория людей, выведенная теперь „за черту оседлости“, из-за которой эти люди не могут пробиться обратно».



Теги: Донбасс, мечта, Ходаковский, ОРДО
 
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