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Ликвидирован опасный враг Украины - соратник Мозгового "МГБшник" Ребриков стал "грузом 200"
На Донбассе 18 марта был убит террорист "ДНР" Денис Ребриков. Он орудовал под началом одного из предводителей "ЛНР" Алексея Мозгового.
О ликвидации еще одного врага Украины рассказал в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает "Диалог.UA".
Террорист Ребриков простился с жизнью 18 марта нынешнего года на 40-м году жизни, о чем рассказали в соцсетях его пособники. Об обстоятельствах его гибели они сообщить не пожелали. Его могли убить как ВСУ в боях, так и свои - боевик орудовал в "министерстве госбезопасности" (МГБ) террористической "республики".
У Ребрикова оказалось богатое криминальное прошлое. По данным украинского "Миротворца", еще до войны он успел отсидеть в тюрьме за разбойное нападение. Как только на Донбасс пришла гибридная армия РФ, коллаборант тут же к ним присоединился, помогая в оккупации. "Принимал активное участие в захвате УСБУ в Луганской области под началом Мозгового, стоял на блокпостах и выступал корректировщиком огня сепаратистов", - рассказал Штефан.
Теги: Донбасс, ликвидация, боевик, СБУ, гибель, блокпост, ДНР, ЛНР, ВСУ, соцсети, МГБ, РФ
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