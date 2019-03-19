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Ликвидирован опасный враг Украины - соратник Мозгового "МГБшник" Ребриков стал "грузом 200"

19.03.2019 22:36
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Ликвидирован опасный враг Украины - соратник Мозгового "МГБшник" Ребриков стал "грузом 200"

На Донбассе 18 марта был убит террорист "ДНР" Денис Ребриков. Он орудовал под началом одного из предводителей "ЛНР" Алексея Мозгового.

О ликвидации еще одного врага Украины рассказал в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан, передает "Диалог.UA".

Террорист Ребриков простился с жизнью 18 марта нынешнего года на 40-м году жизни, о чем рассказали в соцсетях его пособники. Об обстоятельствах его гибели они сообщить не пожелали. Его могли убить как ВСУ в боях, так и свои - боевик орудовал в "министерстве госбезопасности" (МГБ) террористической "республики".

У Ребрикова оказалось богатое криминальное прошлое. По данным украинского "Миротворца", еще до войны он успел отсидеть в тюрьме за разбойное нападение. Как только на Донбасс пришла гибридная армия РФ, коллаборант тут же к ним присоединился, помогая в оккупации. "Принимал активное участие в захвате УСБУ в Луганской области под началом Мозгового, стоял на блокпостах и выступал корректировщиком огня сепаратистов", - рассказал Штефан.



Теги: Донбасс, ликвидация, боевик, СБУ, гибель, блокпост, ДНР, ЛНР, ВСУ, соцсети, МГБ, РФ
 
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