Ликвидированы две БМП и техника боевиков, много "200-х" и раненых: как ВСУ отомстили за гибель побратимов

19.03.2019 11:20

Незаконные вооруженные бандофрмировани "Л/ДНР" понесли существенные санитарные и летальные потери на Донбассе, а также оставили в бою много техники.

Всего за сутки 18 марта пророссийские боевики "Л/ДНР" три раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, все время применяя запрещенное оружие по минскими договоренностями, передает "Диалог.UA".

Известно, что враг атаковал ВСУ из минометов калибров 120 и 82 мм. Пресс-центр Операции Объединенных сил уверяет, что ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа украинских военнослужащих. Согласно данным разведки, два оккупанта РФ были ликвидированы и двое ранены. Также удалось уничтожить две боевые машины пехоты и две единицы военной автомобильной техники противника.