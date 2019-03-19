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Пушилин дал прогноз по мирному урегулированию конфликта на Донбассе
19.03.2019 21:19
Мирное урегулирование на Донбассе займет 10−15 лет.
Об этом заявил главарь «ДНР» Денис Пушилин, передает donpress.com.
Так, комментируя ситуацию с невыполнением Минских договоренностей, он отметил:
«Я могу высказать свою позицию. Глядя, как выполняются Минские соглашения, глядя на эту сложную ситуацию в плане разрешения конфликта, то выполнение по реальным срокам может растянуться на 10−15 лет».
Теги: Донбасс, прогноз, конфликт, ДНР, Пушилин, Минские соглашения
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