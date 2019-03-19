Украинские бойцы из ПТРК уничтожили позицию подразделений НВФ

19.03.2019 10:22

Украинские военнослужащие точным ударом уничтожили еще одну позицию подразделений НВФ на Донбассе.

Об этом сообщил украинский военный Александр Гром на своей странице в соцсети, передает donpress.com.

Боец ВСУ опубликовал соответствующее видео и отметил, что выстрел был произведен из ПТРК. Гром отметил:

«Воины Объединенных Сил молниеносно уничтожили гнездо представителей НВФ на Донбассе. Оператор ПТРК четко „завел“ плюшку прямо в гнездо ватрушки. По данным разведки два члена НВФ пополнили ряды 200 бригады».