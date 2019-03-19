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Украинские бойцы из ПТРК уничтожили позицию подразделений НВФ
19.03.2019 10:22
Украинские военнослужащие точным ударом уничтожили еще одну позицию подразделений НВФ на Донбассе.
Об этом сообщил украинский военный Александр Гром на своей странице в соцсети, передает donpress.com.
Боец ВСУ опубликовал соответствующее видео и отметил, что выстрел был произведен из ПТРК. Гром отметил:
«Воины Объединенных Сил молниеносно уничтожили гнездо представителей НВФ на Донбассе. Оператор ПТРК четко „завел“ плюшку прямо в гнездо ватрушки. По данным разведки два члена НВФ пополнили ряды 200 бригады».
Теги: Донбасс, выстрел, обстрел, потери, ВСУ, соцсети, НВФ, ООС
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