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В Донецке умирает «Амстор»: появилось фото из пустого магазина
В Донецке практически полностью прекратила работу сеть супермаркетов «Амстор». Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, пишет ДонПресс.
По их данным, большая часть магазинов уже давно закрыта. Открытым оставался лишь «Амстор», расположенный на цирке (Ленинский район Донецка), однако он продавал крайне скудный ассортимент товара, который в последние недели стал совсем мизерным.
Дончане сфотографировали практически пустые стеллажи и полки — на них нет ничего, даже однотипных товаров.
Таким же образом работает супермаркет в районе мединститута — он еще открыт, но в нем почти ничего не продается, товара очень мало.
Другие «Амсторы» в городе закрыты «на переучет» или на ремонт.
«Девиз Амстору в #ДНР „Мы не закрылись, мы просто не работаем“. На Сіті вже коло місяця „ремонт“ (єтесно жодного робочого чи взаголі руху). На „Україні“ „закрито на перерахунок“. Думаю рахувати будуть до второго прешествія», — пишут пользователи.
Теги: Донецк, Донбасс, магазин, смерть, фото, Амстор
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