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В мариупольской школе избили пятиклассника, ребенок оказался в больнице с сотрясением мозга

19.03.2019 13:44
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В мариупольской школе избили пятиклассника, ребенок оказался в больнице с сотрясением мозга

В мариупольской школе ученики 5 класса избили одноклассника. Мальчик с сотрясением мозга оказался в нейрохирургическом отделении ГБ№2.
13 марта в ОШ №33 перед уроком физкультуры в раздевалке 11-летнего Александра толкнули на пол и начали избивать. "Моего сына били 8 человек. Среди них был сын учительницы химии. Она первая узнала о случившемся, но вместо того, чтобы оказать медицинскую помощь, она начала оскорблять и запугивать Сашу.
"Потащила ребенка за руку к завучу вместо медпункта, кричала на него, запугивала его полицией,-"Ты такой дебил как и все, который стучит на всех...твое место в психбольнице в смирительной рубашке.."",- рассказала мама пострадавшего мальчика.
Дома вечером Саше стало плохо, его тошнило, кружилась голова. 14 марта в больнице медработники диагностировали сотрясение мозга и положили мальчика в стационар.
Директор школы №33 Ирина Красноярова рассказала 0629, что 13 марта действительно была потасовка в 5-А. По ее словам, одноклассники не впускали Сашу в раздевалку, но он ввалился и упал. Потом он играл в футбол и только в конце дня сказал учителю, что у него порвана сумка и рассказал о драке. Директор вызвала родителей всех участников конфликта в школу, обсудили ситуацию, перед Сашей извинились и она считала,что инцидент исчерпан. Но на следующий день пришла мама и сообщила, что Саша в больнице. По словам директора, учитель химии все отрицает, в то же время ее уже вызвали в полицию для дачи показаний. В школе создана комиссия.
Мама Саши утверждает, что это не первый случай издевательств над ее ребенком, его уже избивали в ноябре и администрация школы никак не отреагировала. По ее словам, дети говорят,- "Мы привыкли бить Сашу". Он спокойный ребенок, отличник, увлекается математикой. Мама в отчаянии, она опасается за жизнь своего сына, говорит, что у нее есть видеозаписи издевательств над мальчиком.
Мама пострадавшего ребенка сообщила о случившемся в управление образования, в прокуратуру и в полицию. В пресс-службе полиции 0629 сообщили, что данный факт зафиксирован, будет проведена проверка, проведены беседы и затем вынесено решение.



Теги: Донбасс, Мариуполь, мальчик, школа, сотрясение мозга, избили
 
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