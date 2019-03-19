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Возвращение Донбасса в состав Украины: Ходаковский сделал заявление о планах "ДНР"
Один из первых главарей "ДНР" Александр Ходаковский прокомментировал возможность возвращения оккупированной части Донбасса в состав Украины.
В интервью одному из российских изданий Ходаковский полностью исключает реинтеграцию и заявляет, что Украина и боевики "ДНР" являются полными противоположностями, передает dialog.ua.
Более того, наемник отметил стремление российских властей вернуть Донбасс в состав Украины, так как частью России признавать захваченную территорию Москва явно не намерена. Однако такая позиция лично Ходаковского злит: наемник не может принять такой план. При этом наемник разочарован тем, что боевики при поддержке российской армии в 2014 году не смогли захватить еще большую часть Донбасса, а не "не жалкие 13 областей". Ходаковский планировал еще больше ослабить Украину и надеялся на отсутствие силовых действий со стороны Киева.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, оккупация, ДНР, боевики, Ходаковский, реинтеграция Донбасса
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