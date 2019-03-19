Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Возвращение Донбасса в состав Украины: Ходаковский сделал заявление о планах "ДНР"

19.03.2019 16:58
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Возвращение Донбасса в состав Украины: Ходаковский сделал заявление о планах "ДНР"

Один из первых главарей "ДНР" Александр Ходаковский прокомментировал возможность возвращения оккупированной части Донбасса в состав Украины.

В интервью одному из российских изданий Ходаковский полностью исключает реинтеграцию и заявляет, что Украина и боевики "ДНР" являются полными противоположностями, передает dialog.ua.

Более того, наемник отметил стремление российских властей вернуть Донбасс в состав Украины, так как частью России признавать захваченную территорию Москва явно не намерена. Однако такая позиция лично Ходаковского злит: наемник не может принять такой план. При этом наемник разочарован тем, что боевики при поддержке российской армии в 2014 году не смогли захватить еще большую часть Донбасса, а не "не жалкие 13 областей". Ходаковский планировал еще больше ослабить Украину и надеялся на отсутствие силовых действий со стороны Киева.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, оккупация, ДНР, боевики, Ходаковский, реинтеграция Донбасса
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх