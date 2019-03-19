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ВСУ на Донбассе ответили оккупантам: боевики теряют живую силу, БМП и транспорт
18 марта боевики на Донбассе трижды обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, при этом трижды применив запрещенные Минском минометы калибров 120 и 82 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, снайперская и стрелковое оружие.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.
Все обстрелы российско-оккупационные войска осуществили в полосе ответственностиоперативно-тактической группировки "Север" :
из минометов калибров 120 и 82 мм – вблизи села Катериновка;
дважды – из снайперского и стрелкового оружия, а также из крупнокалиберных пулеметов, и в дальнейшем – из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – вблизи хутора Вольный.
Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб.
Ни один обстрел противника не остался без адекватного ответа Объединенных сил.
Теги: Донбасс, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, БМП, ООС
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