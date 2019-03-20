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Донбасс могут оставить без воды уже с 1 апреля
Находящееся на неподконтрольной территории предприятие Вода Донбасса задолжало поставщикам электроэнергии миллиард гривен и не имеет механизмов погашения долгов. Поэтому поставщики намерены его отключить.
Подразделения Коммунального предприятия Компания вода Донбасса – Региональное управление по эксплуатации канала Северский Донец-Донбасс, региональные производственные управления Славянское, Покровское, Мариупольское и Часовоярское получили от компаний Укринтерэнерго ДТЭК ПЭС – Энергоуголь уведомление об отключении электроэнергии с 1 апреля 2019 года. Об этом в среду, 20 марта, сообщает пресс-служба Компании вода Донбасса, передает Корреспондент.
"Критическая ситуация с поставками электроэнергии сложилась по причине отказа энергоснабжающих предприятий заключать договора с КП Компания вода Донбасса из-за имеющейся задолженности в размере 1 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.
Таким образом, под угрозу отключения попали фильтровальные и насосные станции канала Северский Донец-Донбасс – единственного источника водоснабжения Донецкого региона. Без воды могут остаться 3 миллиона 265 тысяч человек.
"Отсутствие механизма по возмещению расходов на электроэнергию по переброске воды в маловодные регионы, убыточные тарифы на территории, неподконтрольной украинской государственной власти, низкий уровень оплаты населением и предприятиями потребленных услуг водоснабжения и водоотведения – основные причины крайне тяжелого финансового положения КП Компания вода Донбасса и отсутствия возможности своевременно осуществлять платежи за электроэнергию", - говорится в сообщении пресс-службы компании.
Напомним, ранее сообщалось, что в "ЛДНР" 20 крупных предприятий платят налоги Киеву. При этом 150 тысяч человек на неподконтрольном Донбассе получают зарплату в гривнах.
Кроме того, в Госказначействе заявляли, что предприятия с производственными мощностями на территории "ЛДНР", перерегистрированные на подконтрольных территориях, платят в Украине налоги, исчисляемые миллиардами.
Теги: Донбасс, апрель, Вода Донбасса
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