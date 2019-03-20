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Пушилин рассказал, как улучшит ситуацию на КПП «ДНР»
Главарь «ДНР» Денис Пушилин сегодня обсудил с так называемым «министром транспорта ДНР» Дмитрием Подлипановым несоблюдение графика движения пассажирских автобусов, работу нелегальных перевозчиков провел на подконтрольных ОРДО КПП. Об этом сообщают подконтрольного ОРДО СМИ.
Так, Пушилин отметил:
«Сегодня требуют незамедлительного решения вопросы, связанные с действиями перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки на территорию контрольных пунктов въезда-выезда и в „серую зону“».
Главарь ОРДО распорядился «ввести контроль за соблюдением перевозчиками графика, в недельный срок вынести предложения по внесению законодательных норм для урегулирования ситуации с нелегалами, проанализировать возможность запуска автобуса между блокпостами сил ДНР и Украины, а также усилить работу контролеров на маршрутах, активизировать работу горячей линии министерства для оперативного реагирования на жалобы».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, Пушилин, КПВВ
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