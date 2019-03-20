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Архив - Донецкая область

В Горловке под обстрел попала школа: есть повреждения

20.03.2019 14:40
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В Горловке под обстрел попала школа: есть повреждения

Вчера вечером под обстрел попал поселок Гольмовский, расположенный на севере неподконтрольной Украине Горловки Донецкой области, в результате чего поулчила повреждение местная школа. Об этом сегодня сообщил «руководитель представительства ДНР» в СЦКК Руслан Якубов.

Представитель ОРДО отметил:

«В результате обстрела повреждено остекление оконных блоков функционирующей общеобразовательной школы № 77 по адресу: проспект Школьный, 13».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, Горловка, школа, обстрел
 
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