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В Мариуполе загорелась переполненная людьми маршрутка
Автобус «Богдан», курсирующий по маршруту №108 в Мариуполе, загорелся на ходу – салон мгновенно начал наполняться дымом. Об этом журналисту MRPL.CITY рассказала очевидец происшествия.
Мариупольцам, которые более получаса ожидали на остановке маршрутку №108, так и не суждено было доехать до пункта назначения: пассажиров высадили на полпути из-за опасной технической неисправности.
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«Сорок минут не было автобуса. На улице Ровной, конечной, салон был уже битком, некоторые люди остались на остановках, ибо не влезли. Приехал и на ходу загорелся: пламени не было, но в салон пошел дым. На остановке «проспект Никопольский» нас попросили на выход. Деньги за проезд пассажирам кондуктор, правда, вернул», - рассказывает пассажир автобуса Наталья Петрова.
Кондуктор пояснил пассажирам ситуацию с долгим ожиданием транспорта. Как оказалось, предыдущий автобус маршрута №108 также сошел с рейса из-за поломки.
Источник: https://mrpl.city
Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, пожар, маршрутка
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