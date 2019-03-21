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Красный Крест доставил в ОРДЛО 140 тонн гумпомощи
21.03.2019 11:00
Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Донбасса проследовали 9 грузовиков с гуманитарным грузом от Международного Комитета Красного Креста. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины, информирует ОстроВ.
"Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой и Луганской областей продукты питания, канцелярские принадлежности, строительные материалы и оборудование, общим весом 140 тонн", - отмечается в сообщении.
Теги: Донбасс, Красный Крест, гуманитарная помощь
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