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Архив - Донецкая область

Красный Крест доставил в ОРДЛО 140 тонн гумпомощи

21.03.2019 11:00
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Красный Крест доставил в ОРДЛО 140 тонн гумпомощи

Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Донбасса проследовали 9 грузовиков с гуманитарным грузом от Международного Комитета Красного Креста. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины, информирует ОстроВ.
"Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой и Луганской областей продукты питания, канцелярские принадлежности, строительные материалы и оборудование, общим весом 140 тонн", - отмечается в сообщении.



Теги: Донбасс, Красный Крест, гуманитарная помощь
 
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