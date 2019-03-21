Красный Крест доставил в ОРДЛО 140 тонн гумпомощи

21.03.2019 11:00

Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Донбасса проследовали 9 грузовиков с гуманитарным грузом от Международного Комитета Красного Креста. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины, информирует ОстроВ.

"Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой и Луганской областей продукты питания, канцелярские принадлежности, строительные материалы и оборудование, общим весом 140 тонн", - отмечается в сообщении.