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Провоз товаров и лекарств на неподконтрольный Донбасс: Юристы говорят об окончательном решении
Информации о том, будет ли МинВОТ обжаловать решение Окружного административного суда Киева о свободном провозе товаров и лекарств через линию соприкосновения на Донбассе, пока нет, поэтому можно пока говорить, что такое решение потенциально окончательное. Об этом представители неправительственных организаций заявили сегодня, 20 марта, на пресс-конференции, посвященной вопросам пересечения линии разграничения в Донбассе, пишет «УНИАН».
Толкач напомнила о постановлении Кабинета министров Украины № 99 от 1 марта 2017 года об утверждении порядка перемещения товаров в район или из района проведения АТО и о приказе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины № 39 о перечне и объеме товаров, разрешенных для перемещение через линию разграничения.
В этих документах определены условия пересечения линии разграничения, которые создают много проблем для граждан.
Она отметила, что все товары, которые не упоминаются в перечне разрешенных товаров для провоза через линию соприкосновения, запрещены.
В частности, на неподконтрольную территорию нельзя провести мед, медикаменты, товары бытового потребления и тому подобное. «К нам неоднократно обращались люди, которые занимаются предпринимательской деятельностью на неподконтрольной территории и хотели бы вести бизнес по украинским законам на территории, подконтрольной правительству, но технически не могут осуществить такой возможности», – объяснила Толкач.
Однако, по ее словам, 19 марта стало известно, что Киевским административным судом вынесено решение от 27 февраля о прекращении пункта 9 постановления правительства № 99 и приказа МинВОТ № 39. «Сейчас информации о том, будет ли Министерство обжаловать решение суда, то есть отмену действия данного приказа, мы не имеем. Поэтому можно пока говорить о том, что это решение может стать потенциально окончательным», – отметила она.
В этой связи координатор по адвокации БФ «Право на защиту» отметила, что, с юридической точки зрения, это может привести к тому, что с момента вступления в силу решения суда, фактически возникнет ситуация, когда через линию соприкосновения можно будет перемещать что угодно. «Мы подчеркиваем, что мы, собственно, поддерживаем позицию государства о том, что какие-то ограничения должны быть установлены по мотивам безопасности, но, вместе с тем, мы поддерживаем позицию истца, что эти требования должны быть пропорциональными и логическими», – говорит правозащитница.
«В связи с этим мы, все же так, как коалиция организаций, которые занимаются вопросом защиты внутренне перемещенных лиц, отстаиваем работу над адекватной нормативной базой для того, чтобы в новых документах, которые будут регулировать процесс перемещения, были отражены и решены все те проблемы, которые мы имели возможность видеть в последние годы», – заявила координатор по адвокации БФ «Право на защиту».
Она подчеркнула, что новый документ не должен создавать дополнительные, нелогичные и немотивированные препятствия для людей при перемещении из неконтролируемых к контролируемым правительством территорий. «Эти правовые нормы и регуляторные механизмы, которые должны быть закреплены государством, имеют, прежде всего, кроме мотивов безопасности, учитывать мотивы обеспечения социальной связи с неподконтрольными территориями, и собственно, отправлять нужно месседж на неподконтрольные территории: мы всегда готовы и мы всегда рады, и мы все – единая страна», – отметила Толкач.
Ранее сообщалось, что 19 марта Окружной административный суд Киева принял решение о том, что на временно неподконтрольные украинской власти территории Донбасса можно свободно и в неограниченном количестве перевозить товары и лекарства. При этом также уточнялось, что решение суда об отмене Перечня товаров, которые разрешены к перемещению через линию соприкосновения, еще не вступило в законную силу.
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, юрист, товар, ДНР, ЛНР, ООС
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