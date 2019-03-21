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Штормовое предупреждение: на Донетчину идут сильные ветра
На Донетчине, в том числе и Мариуполе, завтра объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.
Так, по информации Укргидрометцентра, завтра, 22 марта, в регионе прогнозируют сильный порывистый ветер, который будет достигать 15-20 метров в секунду. Кроме того, температура воздуха составит от +5 до +9 градусов. Синоптики прогнозируют небольшой дождь во второй половине дня.
Изменение погодных условий будет соответствовать первому уровню опасности.
Отметим, что, согласно данным синоптика Натальи Диденко, ухудшение погоды обусловлено циклоном. Несмотря на достаточно теплую погоду, на фоне дождя и сильного ветра это потепление нивелируется.
Спасатели советуют мариупольцам быть предельно осторожными в период объявления штормового предупреждения. Кроме того, жителей просят при сильном ветре держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередачи, а также избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Источник: https://mrpl.city
Теги: Донбасс, погода, ветер, шторм
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